الجمعة 01 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الأوكراني في طوكيو يتعهد بدعم اللاجئين الساعين لدخول اليابان

اللاجئين
اللاجئين

تعهد السفير الأوكراني لدى طوكيو، سيرجي كورسونسكي، بدعم للاجئين الأوكرانيين الساعين إلى لجوء في اليابان. 

وقال السفير في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يصل المواطنون الأوكرانيون الذين تركوا بلادهم في أعقاب الحملة العسكرية الروسية، إلى اليابان من بولندا الأسبوع المقبل. 

وأضاف "كورسونسكي" أن السفارة ستعمل مع "المغتربين الأوكرانيين لمساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم للوصول إلى استقرار وعمل وإيجاد مدارس وخدمات طبية"، كذلك للمساعدة في دراسة اللغة اليابانية، كما أعرب عن امتنانه لليابان حكومة وشعبًا على مختلف أشكال المساعدة.

السفير الأوكرانى الأوكرانيين اليابان طوكيو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

علاوة دورية وزيادة وحافز.. قرار جمهوري جديد بشأن الموظفين وأصحاب المعاشات

آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي بفائدة 18% ومزايا الشهادة الادخارية

مواعيد عرض مسلسل «الاختيار 3» في رمضان

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل جديدة بشأن فتح المساجد وموائد الرحمن فى رمضان

ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر على سيارة بالفيوم

صلاح بدلا من ميسي.. تقارير جديدة حول مستقبل «فخر العرب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أسانسير المصنفات الفنية

مدحت بشاى

الدراما الرمضانية.. والاحتفالات الوطنية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل 2-2

محمد عبد العزيز

شهادتى عنهن ليست مجروحة

حسين دعسة

جيوش وميزانيات تصطدم برهاب الحرب

د. محمد عفيفي

السادات وتاريخ ثورة يوليو

أحمد الملوانى

رواية «الطائفة».. النهوض من الرماد

ماجد حبته

إخوان تونس حلّوا برلمانهم!

صور

وزير العدل يفتتح مركز الخدمات الرقمية ومأمورية شهر عقاري في مدينة نصر

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وزير الصحة الإسرائيلى يزور أوكرانيا.. الأسبوع المقبل

إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقًا للتجارة الحرة