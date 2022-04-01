السفير الأوكراني في طوكيو يتعهد بدعم اللاجئين الساعين لدخول اليابان

تعهد السفير الأوكراني لدى طوكيو، سيرجي كورسونسكي، بدعم للاجئين الأوكرانيين الساعين إلى لجوء في اليابان.

وقال السفير في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، إنه من المقرر أن يصل المواطنون الأوكرانيون الذين تركوا بلادهم في أعقاب الحملة العسكرية الروسية، إلى اليابان من بولندا الأسبوع المقبل.

وأضاف "كورسونسكي" أن السفارة ستعمل مع "المغتربين الأوكرانيين لمساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم للوصول إلى استقرار وعمل وإيجاد مدارس وخدمات طبية"، كذلك للمساعدة في دراسة اللغة اليابانية، كما أعرب عن امتنانه لليابان حكومة وشعبًا على مختلف أشكال المساعدة.