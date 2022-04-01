الجمعة 01 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام عباس وجنات يستقبلان رمضان بـ«ديو كفاية لمتنا»

ديو كفاية لمتنا
ديو كفاية لمتنا

كتب الشاعر الغنائي محمد البوغه كلمات ديو جديد يجمع لأول مرة الفنان هشام عباس وجنات بعنوان "كفاية لمتنا"، الذي بدأت القنوات الفضائية عرضه اليوم الجمعة احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم.

ووضع فريق عمل أغنية "كفاية لمتنا" اللمسات النهائية عليها خلال الأيام الماضية، وقال البوغه عن العمل في بيان له، " أحببت الجمع بين صوتين مناسبين كثيرا لبعضهما في ديو "كفاية لمتنا" خاصة في أغنية تحمل البهجة والتفائل، فجنات تملك شقاوة وروح مختلفة في صوتها، وأيضا هشام عباس صوت يبعث على السعادة وهذا ما نحتاجه بعد كل ما نمر به من أزمات، ورمضان كريم على الجميع إن شا الله".

و أغنية "كفاية لمتنا" من ألحان مصطفى جمال، توزيع أيمن التركي، مكس وماستر ماهر صلاح، جيتارات مصطفى أصلان، إيقاعات ماجد الصواف، صولوا ناي وقانون محمود شاهي، إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة.

يشار إلى أن محمد البوغه كتب لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم تامر حسني، راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، جنات وغيرهم الكثير، وشارك  مؤخرا في الندوة التثقيفية الـ35 التي تعقدها القوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كتب الأغنيتين "على سبيل الأمان"، و"شهداء بلدنا"، وأوبريت "بنبنيها".
 

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