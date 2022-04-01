الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد: البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج طريق «الخارجة - أسيوط»

صورة من تنفيذ الطريق
صورة من تنفيذ الطريق

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لازدواج طريق الخارجة/ أسيوط وذلك من الكيلو متر 30 وحتى الكيلومتر 60 من اتجاه مدخل مدينة الخارجة بطول 30 كم، ضمن خطة إزدواج الطريق التي تنفذها هيئة الطرق بالمحافظة.

وأوضح الزملوط أن التكلفة التقديرية لهذه المرحلة تقدر بنحو 293 مليون جنيه، تشمل أيضًا أعمال تغطية أساس وأسفلت بمنطقة تعديل مسار النقب، والذي تم تعديل مساره بطول 10 كم، للحد من خطورة المنحنيات بالمسار القديم، مشيراََ إلى خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة تستهدف مرحلياً كافة الطرق وأكثرها خطورة للحفاظ على سلامة مستخدميها.

وفي سياق متصل أشاد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمعدلات الإنجاز بمشروع الوقف الخيري التابع لإحدى الجمعيات الأهلية والمخصص لزراعة النخيل على مساحة 1000 فدان بالفرافرة.

جاء ذلك خلال تفقده للمشروع الذي يضم 15 ألف شتلة نخيل سيوي ومشاتل تحتوي على 13 ألف شتلة أنسجة وزراعات تحميلية لإنتاج البصل، تم زراعتها على مساحة 750 فدان حتى الآن، وجارِ استكمال زراعة المساحة المتبقية.

هذا ويخصص عائد هذا المشروع لصالح الحالات الأولى بالرعاية المستفيدة من خدمات الجمعية.

من ناحية أخري، تابع المحافظ أعمال الإنشاءات بفرع البنك الأهلي بالفرافرة والذي وصلت نسب تنفيذه إلى 80% من الأعمال، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا لخدمة مواطني ومستثمري الفرافرة.

محافظ الوادي الجديد تنفيذ المرحلة الثانية لإزدواج طريق الخارجة أسيوط للحد من خطورة المنحنيات للحفاظ على سلامة مستخدميها خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق

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وائل لطفي

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