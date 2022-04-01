الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتوجيهات الرئيس.. مصر تدعم جيبوتى بقافلة عيون كشفت على 2000 طالب

قافلة طبية لجيبوتى
قافلة طبية لجيبوتى

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن إطلاق قافلة طبية إلى جمهورية جيبوتي، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم خدمات قياس حدة الإبصار.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جهود القافلة الطبية استمرت لمدة أسبوع، تم خلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 2000 طالب، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، وذلك انطلاقًا من الروابط القومية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتأكيدًا لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها واستمرارًا للدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة. 

وأكد "عبدالغفار" متانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وأهمية مثل هذه القوافل في تقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء في جيبوتي، وهو ما يعكس حرص مصر ممثلة في وزارة الصحة والسكان، على الوقوف دائمًا إلى جانب الأشقاء في الدول الإفريقية.

من جهته، قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على العلاقات الصحية الخارجية، إن أعضاء القافلة الطبية أعربوا عن سعادتهم بإنجاز المهام المكلفين بها في جيبوتي، مؤكدين أنهم يرون في مهمتهم رسالة وطنية يحملونها نيابة عن الشعب المصري إلى الأشقاء في جيبوتي.

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