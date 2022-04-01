آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37| تفاصيل

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37.. تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ37 فيما يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية واختراق جبهات قرب العاصمة، وسط توعد روسيا بالرد على «الإجراءات العدائية» من جانب الاتحاد الأوروبي.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي:

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، عن قصف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 52 منشأة عسكرية أوكرانية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أغلقت الضواحي الشمالية لمنطقة "كريمينايا" والضواحي الشرقية لـ "ميتيلكينو"، وقتلت ما يصل إلى 40 من العناصر القومية المتطرفة من لواء المشاة الأوكراني الآلي المنفصل رقم 57، ودمرت عربتي قتال مشاة وبطارية مدفعية واحدة.

وأشار "كوناشينكوف" أيضا إلى تدمير خمس مستودعات للذخيرة والأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق "بوجوسلافسكي" و"كريستيش" و"ريزنيكوف" و"فيليكايا نوفوسيلكا" ومستودع للوقود ومواد التشحيم بأسلحة فائقة الدقة.



آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

وأشار إلى إسقاط الدفاع الجوي الروسي مروحية أوكرانية من طراز "مي- 8" بالقرب من بلدة "ليوبيموفكا" و8 مسيرات في مناطق "ليسيتشانسك" و"دونيتسك" و"تشيرنيجوف" و"كوروسون" و"نوفوميخايلوفسكي".

ونوه بأن الطائرات العملياتية التكتيكية الروسية استهدفت 52 منشأة عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 3 مواقع قيادة و3 راجمات صواريخ متعددة ومنظومة دفاع جوي من طراز "بوك-إم1" ورادار لتوجيه منظومات الدفاع الجوي "إس-300"، و10 مستودعات لتخزين المعدات العسكرية و16 منطقة ارتكاز.

أوكرانيا: مقتل 153 طفلًا وإصابة 245 آخرين منذ بدء الهجوم الروسى

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قتلت 153 طفلاً في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني - عبر موقع "تيليجرام" وفق ما أوردته وكالة (يوكرنفورم) الأوكرانية للأنباء - أنه "اعتبارا من صباح الأول من أبريل 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 153 حالة.. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 245".

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر؛ نظرًا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

روسيا تتوعد بالرد على «الإجراءات العدائية» من جانب الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا عددا من ناقلات الجند المدرعة من طراز "بوشماستر"، وذلك بناء على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي في تصريح للصحفيين، أوردته صحيفة (سيدني مورننج هيرالد) الأسترالية، اليوم الجمعة، "نرسل بالفعل أسلحتنا وذخائرنا ومساعدتنا الإنسانية إلى أوكرانيا، والآن سنرسل إليها ناقلات "بوشماستر" للجند".

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

وأشار "موريسون" إلى أن نقل المعدات العسكرية إلى أوكرانيا سيتم بناء على طلب رئيسها الذي توجه أمس بنداء إلى نواب البرلمان الاسترالي الفيدرالي.

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتون، أن وزارته تقوم حاليا بـ "بحث المسائل اللوجستية وحل كيفية إرسال 3 أو 4 ناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا".

وأضاف "لقد حددنا المركبات التي سيكون من الممكن إرسالها (إلى أوكرانيا)، وندرس حاليا إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك بسرعة".

مسئول روسي يتهم أوكرانيا باستهداف منشآت للوقود في مدينة بيلجورود

قال رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، إن مروحيتين أوكرانيتين استهدفتا منشأة لتخزين الوقود بمدينة بيلجورود، ما أسفر عن اندلاع حريق هائل وإصابة شخصين على الأقل.

وأضاف رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن الحريق اندلع في مستودع للوقود، جراء ضربة جوية نفذتها مروحيتان عسكريتان أوكرانيتين دخلتا الأراضي الروسية على ارتفاع منخفض، ولم تؤد الضربة إلى وقوع ضحايا.. لافتًا إلى أنه تم إخلاء بعض المناطق المحيطة.

وأشار "جلادكوف" إلى أن وضع الوقود في المقاطعة، لا يزال مستقرا بالرغم من الحريق، مؤكدًا أنه لن يحدث أي نقص في عملية إمدادات الوقود بسبب الحريق.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

من جهتها، أفادت هيئة الطوارئ المحلية بأن عملية إطفاء الحريق تجري بحشد أكثر من 170 شخصا و50 وحدة من معدات الإطفاء واستخدام قطار إطفاء يقوم بضخ المياه في سيارات الإطفاء.

وأشارت إلى أن القصف الأوكراني أدى إلى اشتعال النار في 8 خزانات وقود، محذرة في الوقت ذاته من احتمال انتشاره إلى 8 خزانات أخرى.

في سياق آخر، قال سفير أوكرانيا لدى اليابان سيرجي كورسونسكي، إن "بلاده ستتمكن قريبا من حماية أجوائها ومدنها بشكل أفضل من الهجمات الروسية لأنها تتوقع عتادا عسكريا فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأضاف "كورسونكي "، في مؤتمر صحفي، أنه لا تزال لهم الغلبة في القوة الجوية والطائرات والصواريخ، و"نتوقع أن نبدأ تسلم عتاد فائق الحداثة من الولايات المتحدة وبريطانيا لحماية سمائنا ومدننا".

واشنطن توسع نطاق عقوباتها على روسيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية مواصلة فرض تكاليف باهظة على روسيا ردًا على هجومها على أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - استهداف كيانات وأفراد وشبكات تهرب الكرملين من العقوبات، والتي تلعب دورًا مهمًا في قدرة روسيا على مواصلة هجومها على مواطني أوكرانيا.

وقال "إن هذه الخطوة تأتي بعد استهداف واشنطن في 15 و24 مارس الماضي لأفراد وشركات في القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية الذين يدعمون بشكل مباشر آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية".

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

وأضاف "واليوم، حددت الولايات المتحدة 21 كيانا و 13 فردا، من بينهم 10 أفراد و17 كيانا متورطون في شبكات التهرب من العقوبات لشراء التكنولوجيا الغربية".

وأوضح بلينكن أن هذه العقوبات من شأنها إعاقة وصول روسيا إلى التكنولوجيا الغربية والنظام المالي الدولي، مضيفا: "سوف نستمر في استهداف آلة الحرب للرئيس بوتين بالعقوبات من كل زاوية، حتى تنتهي هذه الحرب المختارة التي لا معنى لها".

وأفاد بأن الولايات المتحدة أدرجت أيضا ثلاثة أفراد لتورطهم في أنشطة إلكترونية خبيثة، كانت وزارة العدل الأمريكية قد وجهت ضد أحدهم لائحة اتهام الأسبوع الماضي.

وأكد أن واشنطن ستواصل تحميل الجهات الفاعلة الإلكترونية للرئيس بوتين المسئولية عن الأنشطة الإلكترونية التخريبية أو المدمرة أو المزعزعة للاستقرار التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها.

آخر أخبار الحرب الروسية الأوكرانية اليوم الـ37

وشدد على أن هذه الإجراءات تظهر إصرار الولايات المتحدة على تحميل روسيا المسؤولية عن هجومها على أوكرانيا والتزام واشنطن باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الأشخاص الذين يدعمون التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها.

واختتم بلينكن البيان بالقول، "سوف نستخدم جميع السلطات الموجودة تحت تصرفنا لفرض العقوبات وكشف وتحديد الجهات الخبيثة وتعزيز المساءلة عن الحرب التي اختارها الرئيس بوتين".

روسيا: الناتو يخشى الصدام المباشر مع موسكو ويفضل التضحية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن حلف الناتو، يخشى الصدام المباشر مع روسيا، لكنه يعتزم مواصلة القتال للتضحية بالشعب الأوكراني.

وقال مدير إدارة التعاون الأوروبي في وزارة الخارجية الروسية ، نيكولاي كوبرينتس، إن الناتو يخشى الصدام المباشر مع روسيا ، لكنه يعتزم القتال "حتى آخر أوكراني"، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

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وأضاف: "إنهم يخشون من الصدام المباشر مع بلدنا.. لكنهم يعتزمون القتال" حتى آخر أوكراني ".

وتابع المسؤول الروسي أن "الحوار السياسي مع الناتو في ظروف اليوم مستحيل، والحلف اسقط كل التعاون العملي الذي تم بناؤه على مر السنين".