«الزراعة» تطلق 166 قافلة بيطرية مجانية وعقد 21 دورة تدريبية (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف جديد، بمناسبة احتفال محافظة الجيزة بعيدها القومي بعنوان: "الجيزة" الثروة الزراعية في أرض الأهرامات والنيل، وذلك ضمن "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 84، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 إلى 31 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى الآن، وأبرزها إطلاق 166 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 115 ألف رأس ماشية، كما نظم معهد بحوث أمراض النباتات سلسلة من الندوات الحقلية لزيادة إنتاجية أشجار المانجو، حيث تم عقد ندوة حقلية بمحافظة الإسماعيلية.

كما عقد معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية تحت عنوان تربية ديدان الحرير التوتية كمشروع لتنمية القرية المصرية خلال الفترة من 22 إلى 23 مارس 2022 بفرع المعهد بالشرقية، كما نفذ المعهد 21 دورة تدريبية وندوة إرشادية ومدرسة حقلية خلال يناير وفبراير لمكافحة سوسة النخيل الحمراء،.كما تابع الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، سير العمل وحالة المحاصيل المنزرعة، في منطقة جنوب الدلتا ومحافظتي سوهاج والبحر الأحمر.

ونظم مركز بحوث الصحراء قافلة طبية بيطرية مجانية لدعم المزارعين وصغار المربين في نطاق مركز الحسنة بوسط سيناء وبعض التجمعات البدوية التابعة له، وذلك في إطار دمج أبناء سيناء في التنمية الشاملة، كما تم الانتهاء من تحصين مليون و987 ألفا و87 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين مليون 860 ألفا و477 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع.