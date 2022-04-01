إصابة شخصين في حادث على طريق «"الإسماعيلية-الصالحية»

شهد طريق “الإسماعيلية-الصالحية” بالإسماعيلية حادث تصادم سيارتين في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أسفر عن إصابة شخصين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم.

وتلى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد السيارة رقم ط ص ي 2236 مع السيارة رقم ط ل ص 9131 على طريق الصالحية قرب قرب منطقة الواحة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلاً من "فؤاد محمد أحمد، مقيم بمركز شرطة القصاصين، 21 سنة، مصاب بكسر مضاعف في الفخذ وكسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم كما أصيب سمير إبراهيم محمد، 41 سنة، مقيم السماكين شرق ومصاب بكسر مضاعف أيضا وجروح في الجسم.

فيما تم التحفظ على المصابين واستدعاء استشاري الجراحة والعظام لعمل اللازم لهما وعمل كافة الفحوصات الطبية للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي.

وقالت طبيبة إن الحالتين شبه مستقرة، وأنهما سيخضعان للتواجد بالمستشفى عدة أيام حتى استقرار حالتهما الصحية والاطمئنان عليهما.