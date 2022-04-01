«أهلًا رمضان».. الحكومة توفر السلع بكميات كبيرة وأسعار مخفضة

تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم المواطنين وتوفير جميع احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال التوسع في معارض "أهلا رمضان"، والتي تبقى مختلفة هذا العام في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية، وهو ما حدا بالدولة إلى أن تمد العمل في تلك المنافذ لما بعد الشهر الكريم، وقد حرصت الدولة على زيادة الإتاحة والمعروض من كافة السلع وبنسب تخفيضات كبيرة، وانتشار هذه المعارض في مختلف المحافظات وإشراك السلاسل التجارية الكبرى بها، وذلك في محاولة لتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية العالمية عن المواطنين وتماشياً مع النمط الاستهلاكي المتزايد في هذه الفترة من كل عام.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو يتناول الجزء الثاني من سلسلة فيديوهات تسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ركز على معارض «أهلاً رمضان».

وخلال الفيديو أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حرص الدولة على نشر معارض «أهلاً رمضان» بشكل غير مسبوق، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً وذات الكثافة السكانية المرتفعة.

كما أشار المسئولون خلال الفيديو إلى استمرار انتشار المعارض والشوادر والعربات المتنقلة لتوافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال العام، تنفيذاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جهته، أوضح مسئول بالغرفة التجارية بالجيزة، خلال الفيديو، الدور المجتمعي الذي تلعبه الغرف التجارية في هذه المعارض، مشيراً إلى اختلافها هذا العام عن الأعوام السابقة نظراً لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ورصد الفيديو آراء عدد من الموطنين في السلع المقدمة من خلال معارض "أهلاً رمضان"، حيث أكدوا توافر السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مخفضة تختلف عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.