ختام فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بـ«ثقافة الإسماعيلية‬»

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، والذي تنفذه الإدارة العامة للمسرح بالإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والمقام على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة بالفن المسرحي، لنشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية، وعودة المسرح إلى المشهد الفني والإبداعي من جديد، خاصة وأنه الأقرب إلى قلوب الجماهير، والقادر على مواجهة الأفكار الظلامية.

وتضمنت فعاليات الختام العرض المسرحي الأول التابع بفرع ثقافة الإسماعيلية بعنوان "قريبًا" تأليف وإخراج محمود نوح، بطولة عدد. من الشباب الموهوبين، مخرج منفذ محمود رأفت، وتدور أحداثه حول فرقة مسرحية تبحث عن منتج ويقومون بتبديل المشاهد حسب طلب المنتج لينتهوا بأن المنتج لن ينتج لهم عروض لكنه يفضل إنتاج حفلات المهرجانات ولكنهم يصرون على تقديم فنهم حتى ولو بدون أجر.

العرض المسرحي الثاني التابع أيضًا لفرع ثقافة الإسماعيلية بعنوان "لوزيتانيا" تأليف بيتر فايس إخراج محمد عبدالخالق، مخرج مساعد. عبد الخالق، تدور أحداث العرض المسرحي حول قبائل من أفريقيا تريد أن تتغلب على العنصرية والتنمر والتفرقة بين أصحاب البشرة البيضاء وأصحاب البشرة السمراء.

جاء العروض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج إبراهيم المهدي، الكاتب والناقد أحمد زيدان، مهندس الديكور الفنان أحمد نور الدين، عضو لجنة الرقابة على المصنفات إيمان سلامة.

وتواصل وزارة الثقافة، بقطاعاتها المختلفة، تقديم الفعاليات والأنشطة المتنوعة في كافة محافظات الجمهورية، تطبيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، والوصول بالثقافة والفن والإبداع إلى كافة المواطنين، أيا كان موقعهم ومكانهم في البلاد، من أجل نشر المعرفة، ورفع الوعي.