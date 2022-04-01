الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أوقاف بورسعيد تعلن عدد المساجد التى تقيم صلاة التراويح فى رمضان

اعمال تعقيم
اعمال تعقيم

قال الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إن هناك تنسيقًا بين  مديرية الأوقاف والمهندس أسامة رخا مستشار محافظ بورسعيد والمسئول عن ملف التعقيم والتطهير بالمحافظة، وذلك من أجل تنفيذ خطة تطهير كل المساجد ودورات المياة بأفضل المواد، وذلك لضمان خلوها من الفيروسات، حتي تكون آمنة لاستقبال المصلين، في الوقت التي تقوم فيه المديرية بأعمال الصيانة والفرش للمساجد. 

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وأشار "عواد" إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بمديرية أوقاف بورسعيد تعمل من الآن وطوال شهر رمضان على تجهيز جميع المساجد المتواجدة بالمحافظة التي يبلغها عددها 305 مسجدًا، الحكومية 247 مسجد والأهلية 58 مسجدًا، والزوايا التي يبلغ عددها 126 زاوية منها 89 زاوية حكومي، و37 أهلية، وذلك لاستقبال المصلين لأداء صلاة التراويح بواسطة أئمة المساجد وحفظة القرآن الكريم، خلال شهر رمضان المعظم. 

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وكشف وكيل وزارة الأوقاف عن ضوابط  فتح مصلى السيدات بحيث يكون  مشروطًا بتوافر مشرفة على تطبيق إجراءات التباعد سواء أكانت واعظة معينة، أو واعظة متطوعة، أو معلمة، أو غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف، مشددًا على عدم السماح بالدروس الدينية، أو اصطحاب الأطفال، أو أي أطعمة، أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق، وقصر العمل بالمساجد على الصلاة، وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق في الخطبة على النحو المتبع، واستمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح. 

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وحذر وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد من التهاون في تطبيق الإجراءات من العاملين بالمديرية والمشرفين علي المساجد، وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات، حفاظًا على حياتهم وصحتهم، وضمان استمرار فتح المساجد أمام المصلين.

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وقال إن مدة صلاة التراويح سوف تكون في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء مباشرة، ويتم خلالها الالتزام بعلامات التباعد المحددة بالمسجد، وارتداء الكمامة، والالتزام بالمصلى الشخصي وذلك بناء على تعليمات وزارة الأوقاف. 

محافظة الأوقاف العاملين وزارة الأوقاف مسجد

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