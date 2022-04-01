طلاب «صيدلة القناة» ينجحون في تغيير تقنية دواء لعلاج الألم بتكلفة أقل

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن صناعة الدواء تحتل أهمية كبرى تنبع من صلتها الوثيقة بصحة الإنسان وحياته، مضيفًا أن صناعة الدواء يطرأ عليها مستجدات دائمًا فهي إحدى الصناعات سريعة التطور دائمة التغير وهنا يأتي دور المؤسسات الأكاديمية التي تستطيع بما تملكه من خبرات وإمكانات بشرية أن تسهم إسهامًا واضحًا في تطوير صناعة الدواء.

وتماشيًا مع هذا السياق أعلن "مندور" عن نجاح مشروع لعمل تقنية وأسلوب لدواء لعلاج الألم بمواصفات متميزة وبتكلفة اقتصادية أقل لطلاب صيدلة القناة وذلك من خلال إنتاج دواء يضم عقار الديكلوفيناك المسكن في صياغة تسمح للدواء بالانطلاق على مدار ١٢ ساعة متفاديًا الانطلاق من المعدة مما يقلل ضرره على المعدة.

وتابع رئيس الجامعة أن هذا المشروع يعتبر نواة لإنتاج نموذج أولي لتصنيع منتج فعَّال ومتطور يصلح للتسويق في سوق الدواء المصري بعد تبني إحدى الشركات لانتاجه.

وأضافت الدكتورة دينا أبو المعاطي، عميد كلية الصيدلة أن المشروع يهدف إلى تصنيع دواء لعلاج الألم والالتهابات بمواصفات متميزة تحد من التهاب المعدة المصاحب للتداوي بمثل هذه الأدوية وبتكلفة اقتصادية أقل من مثيلاتها في السوق المصري أو العالمي.

وأكملت الدكتورة غادة حداد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن المشروع ضم فريق من طلاب كلية الصيدلة في مختلف الفرق والبرامج تحت إشراف الدكتور بيير حنا، المدرس بقسم الصيدلانيات وخمسة طلاب هم آلاء سامي حسين أحمد- الفرقة الخامسة حديث، لميس حسن محمود حسين - الفرقة الخامسة حديث، كيرلس ناصف جاد الرب عبادي - الفرقة الخامسة كلينكال، إيمان أشرف حسين عبد الرحمن -الفرقة الرابعة حديث، ندى ابراهيم محمد احمد - الفرقة الرابعة حديث.

وقدم الطلاب عرضًا للمشروع أثناء زيارة تسليم مخرجات مشروع إنشاء مركز المهارات والمحاكاة بكلية الصيدلة برئاسة الدكتور هشام فاروق المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وبحضور الدكتور سيد عبدالقادر مدير وحدة، دعم التميز بمشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي، وعضوية كل من الدكتور مصطفى هلال، عضو لجنة المتابعة بإدارة دعم التميز، الدكتور سمر سعيد، فتح الله عضو لجنة المتابعة (خبير بمجال الصيدلة) والاستاذ أحمد ماهر محاسب المالي بإدارة دعم التميز.

كما حرصت الدكتورة دينا أبو المعاطي، على تقديم الشكر لجميع القائمين على المشروع من أبنائها الطلاب ومشرفيهم وأيضًا وحدة دعم التميز بمشروعات تطوير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي لتقديمهم كافة الدعم والمتابعة للمشروع.