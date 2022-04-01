«أسعار معقولة وتاريخ ساحر».. تقرير بريطاني: مصر وجهة رائعة للسفر في ٢٠٢٢

تحت عنوان “لماذا تعد مصر نقطة جذب ساخنة لقضاء العطلات في عام ٢٠٢٢؟”، استعرضت مجلة “ريدرز دايجست” البريطانية الشهيرة أبرز الأسباب التي تجعل مصر تترأس أكثر الوجهات شعبية في العالم لعام 2022.

وقالت المجلة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إن “مصر دولة رائعة وفريدة من نوعها لها تاريخ غني وثقافة تستحق الاستكشاف، وبها العديد من المعالم السياحية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، فضلا عن أن شواطئها تضاهي أعظم شواطئ العالم”.

القاهرة والغردقة أكثر الوجهات شعبية في العالم

وأشار التقرير إلى اختيار منصة السياحة والسفر العالمية وأكبر منصة سفر في العالم "تريب أدفايزر" مدينة القاهرة باعتبارها ثاني أكثر الوجهات شعبية في العالم لعام 2022، والغردقة ضمن الـ10 وجهات سياحية الأشهر والأكثر تفضيلاً في العالم، وذلك في قائمة وضعتها مؤخرًا.

كما لفت التقرير إلى اختيار منصات السفر الدولية ١٣ منطقة مصرية ضمن أفضل 100 موقع لرياضة الغوص في العالم لعام 2022.

واوضح أنه بجانب مواقعها السياحية المناسبة لقضاء العطلات الصيفية، فإن مصر لديها تاريخ غني يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الأشخاص، داعيا محبي السفر حول العالم لزيارة أرض الفراعنة والاستمتاع بما لديها من مقومات سياحية وأثرية مختلفة.

أسعار معقولة

ولفتت المجلة إلى أن مصر تعد أيضا من أكثر الوجهات التي تقدم رحلات وجولات سياحية بأسعار معقولة على مستوى العالم، هذا فضلا عن اعتدال جوها على مدار العام، مضيفة "مصر تقدم مزيج رائع لتجربة لا تُنسى من العطلات".

مناخ معتدل على مدار السنة

وتابعت "مصر، التي يحدها ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، تتميز بشواطئ تضاهي أعظم الشواطئ في العالم ويمكن الوصول إليها بسهولة، فيما تقدم شواطئ البحر الأحمر تجربة رائعة للاسترخاء على ذات الرمال البيضاء أو الاستمتاع بأشعة الشمس، حتى خلال أشهر الشتاء الباردة، وهذا المناخ المعتدل يجعل مصر وجهة ممتازة للسفر على مدار السنة."

ونوهت إلى أن مصر بها أفضل شركات السياحة ولديها مرشدين سياحيين على قدر عال من المهارة والإتقان وعلى دراية جيدة بكيفية الاستفادة القصوى من تجارب السفر وتقديم أفضل النصائح والممارسات التي تيسر على السياح جوالاتهم في مصر.

مصر لديها تاريخ غني وساحر

واستطردت" مصر لديها تاريخ رائع يستحق الاستكشاف، ومعالم أثرية ساحرة استحوذت على إعجاب السياح في جميع أنحاء العالم لآلاف السنين. بغض النظر عن مدى اهتمامك بالتاريخ، ستندهش من الروايات والحكايات التي ستسمعها وتتعرف عليها خلال جولتك في مصر".

وبينت أن غالبية السياح الذين يزورون مصر غالبا ما يكونون أكثر اهتماما بتاريخ مصر القديم الذي يعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد، مضيفة إن مصر مليئة بالمعالم الأثرية التي تبرز عظمة تاريخها وعلى رأسها أهرامات الجيزة ومقبرة الملك توت عنخ آمون.