الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس تاجر النقود المزورة 15 يوما في مدينة الشروق

حبس
حبس

أصدر قاضي المعارضات، قرارا يأمر بحبس شخص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بترويج عملات مالية مزورة، عقب اعتراف المتهم بكافة التفاصيل.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بترويج عملات مالية مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى مقلد) و بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى المواطنين وأضاف بتحصله عليها من (صاحب مكتب مقاولات واستثمار عقارى- مقيم بدائرة القسم) ، تم ضبطه.. وبحوزته (مبالغ مالية مقلدة - مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال المتهم الأول أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وأنه تحصل على العملات المقلدة من إحدى السيدات “مقيمة بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مقابل مبلغ مالي، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة”. 

قاضي المعارضات شبرا الخيمة محافظة القليوبية امن القاهرة مديرية امن القاهرة الشروق مدينة الشروق

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وائل لطفي

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