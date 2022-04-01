واشنطن: قرار روسيا للانتقال إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز دليل على يأسها

اعتبرت الخارجية الأمريكية قرار روسيا الانتقال إلى آلية دفع ثمن الغاز بالروبل الروسي "دليلا على اليأس" الذي تسببت به العقوبات الغربية، حسب رأيها.

حسبما أفادت و كالة أنباء “ تاس” الإخبارية الروسية، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له: "أعتقد أنه بشكل أساسي هو دليل آخر على الوضع اليائس الذي بات الاقتصاد الروسي فيه".

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الد ول الغربية على روسيا ردا على عمليتها العسكرية في أو كرانيا، كان لها "تأثير ملموس و جوهري و عميق"، و أنه أدى إلى "يأس اقتصادي و مالي" بالنسبة لروسيا.

يذكر أن الرئيس الروسي وقع يوم 31 مارس مرسوما يحدد آلية المدفوعات مقابل توريدات الغاز الروسي للدول "غير الصديقة".

و على صعيد آخر، حدد البنك المركزي الروسي نظام الحسابات المصرفية الخاصة للتعاملات مع مشتري الغاز الأجانب اعتبارا من 1 أبريل المقبل.

وأشير في بيان للمركزي الروسي، إلى أنه في إطار النظام الجديد ستفتح المؤسسة الائتمانية المخولة حسابات بالروبل الروسي و العملة الأجنبية للمشترين الأجانب بناء على طلب منهم، وسيتم تحويل المدفوعات بموجب عقود الغاز إلى الحساب المصرفي بالعملة المعينة.

ولشراء العملة سيتم سحب الموارد من حساب المشتري، ثم سيتم تحويله إلى الحساب المصرفي بالروبل الروسي، و منه إلى حسابات مصدري الغاز الروس.

و يأتي ذلك تنفيذا لمرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وقعه في 31 مارس، بشأن المدفوعات مقابل الغاز الروسي اعتبارا من 1 أبريل.

وحسب المرسوم سيقوم المشترون من قائمة "الدول غير الصديقة" بتحويل الموارد بالعملة الأجنبية إلى مصرف "غازبروم بنك"، و هو سيشتري الروبلات في البورصات وتحويلها إلى حسابات المصدرين.