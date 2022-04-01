الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامى مغاورى: «عمو حسنى السائق» شخصية جديدة ومركبة بـ«يحيى وكنوز»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يجسد الفنان سامي مغاوري، شخصية “عمو حسني السائق” فى مسلسل "يحيى وكنوز"، وهي شخصية جديدة ومركبة عن كافة الأدوار التي لعبها من قبل، فهو شرير دمه خفيف وكوميدي، وفي بعض المغامرات يذهب مع "يحيي"، بجانب عدد آخر من مسلسلات رمضان 2022 التي سيخوض بها الموسم الرمضاني. 

وقال مغاوري في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أفخر كثيرًا كوني جزءا من هذه التجربة المهمة والقوية جدًا، فهو أول مسلسل أنيمشن في العالم العربي يصوّر بهذه الطريقة وسيكون مختلفا، وعلى ثقة بأنه سينال إعجاب الجمهور لما فيه من معلومات قيمة وموّثقة".

وعمل كل من الدكتور خالد غريب، أستاذ آثار وحضارة مصر القديمة كلية الآثار جامعة القاهرة، ودكتور عادل نصر الدين مدرس آثار وحضارة مصر القديمة كلية الآثار جامعة القاهرة، كمصادر رسمية، ومراجعة تاريخية في مسلسل "يحيى وكنوز".

يحيى وكنوز


تجدر الإشارة إلى أن مسلسل مغامرات “يحيى وكنوز”  في رمضان 2022، هو أول مسلسل "أنيميشن" يوثق حدثا حضاريا عظيما تم على أرض مصر، بمشاركة كِبار النجوم، من بينهم الفنانة إسعاد يونس والفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال، والفنان عصام السقا والفنان أحمد العوضي والفنان أشرف عبد الباقي، والفنان علاء مرسي، والفنان سامي مغاوري، والأطفال زياد وبثينة (يحيى وكنوز).

المسلسل من إنتاج هاشتاج ميديا، وتأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد وإخراج شريط الصوت وأداء ممثلين عماد إسماعيل ومشرف عام على الإنتاج إسلام عبد الحكيم.

وتصدر اسم المسلسل الكرتوني “يحيي وكنوز” محركات البحث الإلكتروني ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرح البرومو الرسمي للمسلسل الكرتوني ليكون أول مسلسل انيمشن في مصر والوطن العربي. 

20 مسلسل يحيي وكنوز مسلسل يحيي وكنوز سامي مغاوري الفنان سامي مغاوري

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وائل لطفي

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