الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل امرأة وإصابة 4 أشخاص بينهم عسكرى في اشتباك مع تاجر مخدرات بلبنان

الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية

قتلت امرأة وأصيب أربعة لبنانيين بينهم عسكري خلال تبادل لإطلاق نار بين أحد تجار الأسلحة والمخدرات وقوة من مخابرات الجيش اللبناني.

 

وقالت قيادة الجيش، في بيان إن اشتباكا حصل أثناء ملاحقة قوة من مديرية المخابرات مطلوبا صدرت بحقه أحكام مؤبد لقيامه بتجارة المخدرات والأسلحة وترويج العملة المزورة، في سهل طليا ـــ البقاع.

 

وأضافت أنه "أقدم وبرفقته عدد من الأشخاص على فتح النار من أسلحة حربية من داخل سيارة زجاجها حاجب للرؤية على القوة فحصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد العسكريين ومقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص كانوا برفقته".

 

وأشار بيان الجيش إلى أنه "تم توقيف 3 أشخاص خلال العملية، كما تم ضبط أسلحة وذخائر حربية".

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وائل لطفي

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