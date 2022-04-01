المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا.. والجزائر 9 حالات فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية فيما شهدت الحصيلة اليومية لأرقام كورونا بالجزائر عدم تسجيل أي حالات وفاة لليوم الثامن على التوالي، وتسجيل ٩ إصابات جديدة، فضلا عن تماثل ٧ مرضى للشفاء.

ففي الجزائر قالت "الصحة" الجزائرية، في بيان لها، اليوم، إن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٦٧١ حالة، من بينها ٩ إصابات جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٢٨٨ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات استقر عند ٦ آلاف و٨٧٤ حالة ، فيما يتواجد حاليا ٥ مرضى في العناية المركزة.

كما نوهت إلى أن ٤١ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٧ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

أما في المغرب فقالت وزارة الصحة المغربية، إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.163.274 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 6343 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.282.864 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان أنه لم تسجل أي وفيات جديدة بالفيروس ليثبت العدد الإجمالي في 16.060 ، بينما تم تسجيل 31 حالة شفاء إضافية ليصل اجمالى حالات التعافي إلى 1.146.563.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن 11343 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 6144610 شخصا، موضحا أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24788316 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23261525 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 1224 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 2061 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.