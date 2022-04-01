الجمعة 01 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر ترفع إنتاجها النفطي في مايو المقبل بمقدار 11 ألف برميل يوميا

النفط
النفط

أعلنت الجزائر رفع إنتاجها النفطي، في مايو المقبل، بواقع 11 ألف برميل يوميا.


وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، أن الإنتاج النفطي للجزائر سينتقل من مليون وألفي برميل يوميا إلى مليون و١٣ ألف برميل في مايو المقبل، وفقا لقرارات الاجتماع الوزاري ال27 لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها من خارج المنظمة "أوبك+"، والذي انعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس).


وبحسب البيان، قرر المشاركون في هذا الاجتماع رفع الإنتاج الاجمالي للدول المصدرة؛ ويقدر عددها ب٢٣ دولة، بمقدار ٤٣٢ ألف برميل يوميا في شهر مايو المقبل.

الجزائر فيديو كونفرانس منظمة الدول المصدرة للنفط منظمة اوبك الإنتاج النفطي الجزائري

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