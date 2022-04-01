«يحيى وكنوز».. أول مسلسل كرتونى عن الحضارة المصرية على «دى أم سى»

عرضت قناة "دى إم سى" فى رمضان مفاجأة جميلة لكل أطفالنا بحلقات مغامرات من المسلسل الكرتونى "يحيى وكنوز".

“يحيى و كنوز” أول مسلسل "انيميشن" فى مصر والعالم العربى يحكى عن الحضار المصرية القديمة، ويشارك فيه العديد من نجوم الفن بالأداء الصوتى، أبرزهم: أحمد السقا وإسعاد يونس وأحمد العوضى.

والمسلسل سيكون خطوة مهمة توّثق حدث حضارى عظيم وقع على أرض مصر، والهدف منه ليس أن يشاهده الصغار فقط بل ربط ما حدث بالخيال في عقول المشاهدين جميعًا من مختلف الأعمار.

كما يهدف المسلسل إلى ربط ما حدث فى التاريخ بعقول المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار، من خلال دراما مهمة وقوية وممتعة عبر الرسوم المتحركة والجرافيك من أفضل التصميمات في العالم.

يذكر أن قناة "دى إم سى" عرضت فيلما وثائقيا عن قصة العاصمة الإدارية الجديدة من الرمال إلى العمران، وقال الدكتور محمد فتحى مدرس تخطيط بمعهد التخطيط القومى، إن اختيار موقع العاصمة الإدارية الجديدة كان له أكتر من عامل.

وتابع: “كل التخطيط الدولى لجأنا له فى تخطيط العاصمة الإدارية الجديدة وعندنا تجربتان أساسيتان مثل البرازيل وجنوب إفريقيا مختلفين تمام”.