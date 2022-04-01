فوائد صحية لخل التفاح فى رمضان

يعتبر شهر رمضان من الشهور التي يكثر فيها استخدام الوجبات والطعام، حيث تكتظ موائد الإفطار بالكثير من الأصناف وكل ما لذا وطاب.

وتسعى الكثير من ربات البيوت لاستخدام البهارات والنكهات عند إعداد الوجبات من اجل الحصول على طعم شهي ومذاق جيد، حيث يعد خل التفاح احد المواد استخدامًا لإعداد طبق السلطة.

وأكد خبراء التغذية بموقع "organicfacts" الطبي، أن خل التفاح يحتوي على ثلاثة سعرات حرارية فقط لكل ملعقة كبيرة والتي تعادل 15 جرامًا ولا يحتوي على كربوهيدرات تقريبًا.

خل التفاح العضوي غير المصفى يحتوي على مستعمرة من البكتيريا ، يشار إليها باسم أم الخل ، والتي لها مظهر يشبه نسيج العنكبوت. هذه البكتيريا صديقة للأمعاء وغالبًا ما تعتبر الجزء الأكثر تغذية من خل التفاح.

فوائد لا حصر لها لخل التفاح

وتشمل الفوائد الصحية لخل التفاح، أنه يمنع ارتداد الحمض، والمعروف بمرض ارتجاع المريء، وهو حالة تحدث عندما يكون هناك ارتجاع للطعام المستهلك، من المعدة إلى المريء، مما يتسبب في ظهور أعراض مثل الغثيان والحموضة المعوية.

وأكد الباحثون، أن الأشخاص الذين تناولوا خل التفاح أظهروا انخفاضًا بنسبة 75٪ في نوبة ارتجاع الحمض وتأخر الارتجاع لمدة ساعة مقارنة بأولئك الذين تناولوا مضادات الحموضة.

ويعتبر خل التفاح علاجًا ممتازًا لفقدان الوزن الزائد، حيث إنه يعمل عن طريق جعل الجسم يحرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم إلى المستويات المثلى.

وفقًا لتقرير بحثي نُشر في مجلة American Diabetes Association Journal، فإن ملعقتين كبيرتين من خل التفاح المخفف يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام.

وأوضح الأطباء أن خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك، جنبًا إلى جنب مع حمض الكلوروجينيك، والذي يُعتقد أنه يساعد بشكل فعال في تقليل مستويات الكولسترول الضار.

وأكد الأطباء أن موازنة مستويات الأس الهيدروجيني في جسمك أمر ضروري للحفاظ على بشرة صحية، ويمكن لخل التفاح أن يفعل المعجزات لبشرتك بسبب مستوياته القلوية المعتدلة.

وأفادت دراسة في مجلة طب الجلد التجميلي أن استخدام خل التفاح لعلاج ندبات حب الشباب لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى تحسن في نسيج الجلد وتصبغه مرة أخري، بالإضافة إلى علاج الإكزيما الشديدة.