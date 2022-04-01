سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357 ودار أيتام «بكرة أحلى»

نظمت لجنتا المرأة بحزب الوفد في محافظتي القاهرة والجيزة برئاسة سميرة إبراهيم، وشيرين ربيع زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، ودار أيتام "بكرة أحلى" لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان، تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.



حرصت عضوات اللجنتين على تقديم الهدايا والألعاب وفوانيس رمضان للأطفال، بالإضافة إلى تبرعات ومساهمات عينية تم تجميعها بالجهود الذاتية، لإدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال ورسم البسمة على وجوههم والمساهمة في توفير احتياجاتهم.

سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357



استمع أعضاء اللجنتين لشرح تفصيلي من العلاقات العامة خلال زيارة أطفال مستشفى 57357 عن طرق العلاج، كما تحدث عدد من أطباء المملكة العربية السعودية حول أساليب العلاج بالإشعاع والتأهيل النفسي للأطفال في نهاية رحلة علاج كل طفل.

سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357



شارك في الزيارة سميرة إبراهيم رئيس لجنة المرأة في حزب الوفد بمحافظة القاهرة، وشيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة المرأة للحزب بمحافظة الجيزة، ونهى سليمان سكرتير عام لجنة المرأة بالقاهرة، وليلي عبد العزيز سكرتير عام مساعد لجنة المرأة بالقاهرة، ورودي السلحدار نائب رئيس لجنة المرأة بالقاهرة ومنى أحمد نائب رئيس لجنة المرأة بالقاهرة وفاطمة فتحي نائب رئيس لجنة المرأة بالجيزة ومها رسلان نائب رئيس لجنة المرأة بالقاهرة، وبسنت عادل سكرتير عام لجنة المرأة بالجيزة ورانيا جمال نائب رئيس لجنة المرأة بالجيزة وأمال عيسي سكرتير عام مساعد لجنة المرأة بالقاهرة، وفادية يوسف عضو لجنة المرأة بالقاهرة، وسحر السلحدار عضو لجنة المرأة بالقاهرة.

سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357



استقبل أعضاء اللجنتين وفدا من فلسطين قام بزيارة المستشفى للاطلاع على أحدث طرق علاج سرطان الأطفال التي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط.



وأكدت العضوات على أهمية دور المجتمع المدني في تخفيف العبء على الأطفال من خلال هذه الزيارات التي تسهم في رفع معنويات الأطفال وأسرهم، مشيرين إلى أن دور المرأة الوفدية محفور في التاريخ الوطني وهي الداعم الرئيسي لكل ما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.



ووجهت العضوات الشكر لفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد رمضان عضو الوفد على دعمهم لهذه الزيارة.

سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357



وأعربت شيرين ربيع عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة المرأة بمحافظة الجيزة عن سعادتها بدعوة سميرة إبراهيم رئيس لجنة المرأة بمحافظة القاهرة للمشاركة في هذه الزيارة سواء مستشفى الأطفال أو دار الأيتام.



وأكدت عضو الهيئة العليا على المحبة والروح الجماعية التي يعمل من خلالها الحزب لتقديم الأفضل للوطن والمواطنين.



وقالت سميرة إن الزيارة تأتي في إطار تعليمات الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والتي تؤكد على التواجد في الشارع وخاصة في شهر رمضان المبارك.

سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357



وأشادت رئيس لجنة المرأة للحزب بمحافظة القاهرة، بالزيارة التي كانت سبب في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال.



وقالت نهى سليمان سكرتير عام لجنة المرأة بالقاهرة، إن الزيارة تمت بمجهودات ذاتية من الأعضاء، مشيرةً إلى أن هذا هو أساس العمل الحزبي وهو المشاركة في كل ما يهم المواطن.

سيدات الوفد يزرن مستشفى 57357



وأشارت سكرتير عام لجنة المرأة بالقاهرة، إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الزيارات والفعاليات التي تخص الأطفال وهناك دعوة من دار أيتام بكره أحلى لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة تم توجيهها من القائمين على الدار للجنتين سوف نقوم بتلبيتها في يوم اليتيم.