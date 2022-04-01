قافلة رياضية بالقرى الأكثر احتياجا فى الديسة بالدقهلية

نظمت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج والتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الخميس، قافلة رياضية بقرية الديسه التابعة لإدارة شباب بني عبيد.

حضر فعاليات القافلة الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، و محمد زكى وكيل إدارة شباب بني عبيد، وأحمد حجازي رئيس قسم التفتيش المالى، وعاطف إبراهيم على رئيس قسم الشباب بالإدارة.

جانب من القافله

وشارك شباب قرية الديسه ببنى عبيد فى ألعاب القوى وكرة القدم والكرة الطائرة وشد الحبل والكاراتيه والألعاب الترويحية فى الساعة العاشرة صباحًا، بتنفيذ الأخصائيين الرياضيين بالإدارة العامة للرياضة، والكابتن محمد الضبع والكابتن محمد الطنايحى، ومحمد قناوى مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالمديرية.

جانب من القافله

يأتي برنامج القوافل الرياضية بالقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية فى إطار سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الاهتمام بتطوير القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، والتى لا توجد بها ملاعب أو أندية أو مراكز شباب و تنفيذها فى الساحات وشوارع القرى، وتمكينها من الدعم وتوفير الخدمات التعليمية، الاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وفى نهاية النشاط الرياضي بالقافلة الرياضية بقرية الديسه تم توزيع الجوائز على الفائزين من شباب القرية فى الألعاب المختلفة المنفذة بالمشروع وسط فرحة وسعادة من جميع الشباب المشاركين في القافلة الرياضية، وتم توجيه الشكر للسادة القائمين على التنفيذ سواء من المديرية أو من إدارة شباب بنى عبيد على التعاون وحسن التنظيم.