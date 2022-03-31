«ولدت في شهر أبريل لكنها لم تكذب».. اعترافات تحية كاريوكا

تحدثت الفنانة والراقصة الكبيرة تحية كاريوكا، عن شهر أبريل والذي شهد مولدها، وجعل الجميع يظنون أنها تكذب لمجرد انها ولدت في هذا الشهر وذلك في تقرير نشر على صفحات مجلة الكواكب.

تقول كاريوكا:" جئت للحياة في 10 إبريل من عام 1913، ومع ذلك فأنا لا أكره شيئا في الحياة أكثر من الكذب، ولا أذكر أنني كذبت مرة واحدة، وكثيرا ما سببت لي صراحتي متاعب جمة، فلم يكن طبيعيا أن تعيش فتاة في مجتمع يعتمد أكثر ما يعتمد على الرياء، وأذكر في طفولتي أنني كنت طالبة في إحدى مدارس طنطا للبنات، وكان فراش المدرسة هو نفسه صاحب"البوفيه"، وكان لهذا الفراش سطوة ونفوذ على التلميذات أكثر من المعلمات لصلة القربى التي تربطه بناظرة المدرسة.

تكمل: "وكان يفرض على كل طالبة أن تشتري من مطعم المدرسة ما تحتاجه من الأكل، وكانت التلميذات يرفضن شراء اي شئ منه بحجة أنه لا يوجد معهن نقود، أما أنا فكنت أعلن أنني لن أشتري شئ رغم توفر النقود معي، وكانت هذه الصراحة سببا في سوء معاملة الفراش لي، وذات يوم شكى للناظرة لساني الطويل فاستدعتني وسألتني عن صحة ما نسبه إلى الفراش فأجبتها بصراحة أني أرفض شراء أي شيء منه لأن المأكولات التي يقدمها رديئة، وسكتت الناظرة وبعد أسبوعين فصلتني بحجة أنني تلميذة مهملة لا تحترم النظام، ومفهوم انها فصلتني إرضاء لقريبها صاحب البوفيه.

تواصل تحية كاريوكا: "في حياتي العملية لا أذكر أنني كذبت، ففي عام 1937 تقرر إلغاء الكمبوشة من الفرق التمثيلية، وحتم كل مدير فرقة على ممثلاته بحفظ أدوارهم عن ظهر قلب وكنت اقوم بدور البطولة في إحدى المسرحيات ولم أكن قد حفظت دوري جيدا فتقرر أن يقف أحد الملقنين بين الكواليس ليذكرني ببعض كلمات الدور، وبعد يومي خرجت إحدى الصحف لتشيد بجهودي في حفظ الدور وقال بان باقي أفراد الفرقة لم يتقنوا الحفظ، وتضايقت من الكذب وأرسلت خطابا للناقد شرحت فيه له الحقيقة وهي أنني لم أتيقن من الحفظ أنا الأخرى ككل أعضاء الفرقة.