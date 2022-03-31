الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحادان الإفريقى والأوروبى يتطلعان لتنسيق الجهود لبسط الاستقرار بمنطقة القرن

مفوض الاتحاد الإفريقي
مفوض الاتحاد الإفريقي

بحث مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، اليوم الخميس، في أديس أبابا، مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر، التطورات الأخيرة في القرن الإفريقي، واتفقا على توحيد الجهود في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال مفوض الأمن الإفريقي بانكول، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات المختصرة "تويتر"، إن لقاءه مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، يأتي في إطار التشاور الدائم والمستمر للاطلاع على التحديات التي تواجه المنطقة.

وأشار إلى حرص التكتل الأوروبي على العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي من أجل إيجاد حل دائم للصراعات المعقدة في منطقة القرن، من خلال الحوار مع الأطراف المتناحرة.

مفوض الاتحاد الأفريقي السلام والأمن

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وائل لطفي

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