الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين اقتحام عضو فى الكنيست للمسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية إقدام أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، اليوم الخميس، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة هيثم أبوالفول، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي".

وشدد المتحدث على أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شئون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

وزارة الخارجية الأردن الكنيست الإسرائيلي

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