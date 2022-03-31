تدشين حفل تكريم متطوعى مراكز شباب مصر بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة

شهد مساء اليوم الخميس، علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، حفل تكريم متطوعى مراكز شباب مصر الذين اجتازوا الدورة التدريبية فى "البرنامج التدريبي المهارات الإدارية فى العمل العام " بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي بحضور طارق دهب مدير الإدارة العامة للشباب و حسام الصاوى منسق عام مراكز شباب مصر بالدقهلية، وعدد كبير من متطوعى مراكز شباب مصر بالدقهلية .

وتم تكريم قيادات من مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وإدارتها الفرعية، الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومنى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، والسيد عوض الله مدير عام إدارة شباب نبروه، وناجي إسماعيل مدير مركز المعلومات والمنسق الإعلامي، عبدالحليم الصباحى المسئول الإعلامي بإدارة شباب نبروه .

وأشاد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بالدور الذي يقوم به متطوعى مراكز شباب مصر ، داخل مراكز الشباب بالدقهلية ، عن طريق خدمة المجتمع كما دعى لها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتكون مراكز خدمة مجتمعية ، والمبادرات التي قام بها متطوعى مراكز شباب مصر سواء كانت طبية أو تدريبية أو مساعدة في الخير، أو القيام بالدور الإعلامي بمراكز الشباب .

وأوضح أن العمل التطوعي يساعد على زيادة الثقة بالنفس والمهارات الذاتية وقدرة التواصل مع الآخرين وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة المجتمعية، مؤكدا أن هذا يؤدى إلى زيادة نسبة التواصل الاجتماعي مما يساهم فى تحقيق إنجازات وإعجازات شبابية ووطنية .

وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات التقدير على فريق متطوعى مراكز شباب مصر، وعلى القيادات الشبابية والرياضية بالمديرية والإدارات الفرعية، وأخذ الصور التذكارية مع الشباب ووكيل الوزارة .

يأتي هذا التكريم برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور محمد القوصي معاون الوزير لشئون مراكز الشباب، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء المكتب الفني لمساعد الوزير لشئون مراكز الشباب .