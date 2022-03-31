تهور طالب على الدائري يتسبب في إصابته بكسور

تسبّب تهور طالب بكسور بالغة بسبب القفز من أعلى الطريق الدائري أثناء نزوله من منطقة عمل غير ممهدة للنزول.

البداية بورود بلاغ للعميد حسن الدكروري، مأمور قسم الجيزة يفيد بسقوط شاب من أعلى الدائري وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن الطالب المصاب عمره 20 سنة، يقيم في منطقة البساتين بالقاهرة، وأنه حاول النزول من أعلى الدائري بعيدًا عن المكان المخصص للنزول، فقفز من منطقة الأعمال فسقط أرضا وتعرض لإصابته كسر بالساعد الأيسر.

وبينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الطالب كان يحاول الهروب من أعلى الطريق الدائري، وتحديدًا في منطقة الأعمال بالطريق الدائري، وعندما قفز من تلقاء نفسه سقط على الأرض مصابًا بكسور بالغة وتحرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة الجيزة.