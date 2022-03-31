«مقسومة نصفين».. تفاصيل العثور على جثة طالب بالإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بالإسماعيلية تفاصيل العثور على جثة طالب مقسومة إلى نصفين، غرب محافظة الإسماعيلية.

وتبين من التحريات أن الجثة لطالب لقي مصرعه بعد أن دهسه قطار" القاهرة - بورسعيد" بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور على جثة مشطورة نصفين على شريط السكة الحديد خلف وحدة مرور القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء مرور المتوفى "أحمد.ا " 17 عاما طالب ومقيم بالرياح دائرة مركز القنطرة غرب لشريط السكة الحديد خلف وحدة مرور القنطرة غرب صدمه قطار القاهرة بورسعيد وشطره إلى نصفين ولقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى.