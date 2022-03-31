الخميس 31 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مقسومة نصفين».. تفاصيل العثور على جثة طالب بالإسماعيلية

جثة
جثة

كشفت أجهزة الأمن بالإسماعيلية تفاصيل العثور على جثة طالب مقسومة إلى نصفين، غرب محافظة الإسماعيلية.

وتبين من التحريات أن الجثة لطالب لقي مصرعه بعد أن دهسه قطار" القاهرة - بورسعيد" بالقنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور على جثة مشطورة نصفين على شريط السكة الحديد خلف وحدة مرور القنطرة غرب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة  إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء مرور المتوفى "أحمد.ا " 17 عاما طالب ومقيم بالرياح دائرة مركز القنطرة غرب لشريط السكة الحديد خلف وحدة مرور القنطرة غرب صدمه قطار القاهرة بورسعيد وشطره إلى نصفين ولقي مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى.

طالب مصرعه دهسه قطار القاهرة - بورسعيد الإسماعيلية

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وائل لطفي

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