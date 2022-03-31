الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 7 فى حادث تصادم بالفرافرة

حادث
حادث

أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع أخرى نقل ثقيل بمركز الفرافرة في الوادي الجديد.

وكشفت التحريات الأولية عن تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع أخرى ربع نقل بقرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين أن المصابين هم: “ولاء محمد رجب 30 عامًا، مقيمة قرية 13 الفرافرة، عبده عبدالنبي دسوقي 31 عامًا، مقيم قرية 13 الفرافرة، جليلة السيد عوض 35 عامَا، مقيمة قرية 13 الفرافرة، علي السيد نعمان 36 عاًما قرية 13 الفرافرة، هدى أحمد الشواتفي 15 عامًا،  مقيمة بقرية 13 الفرافرة، أحمد عبدالستار خليفة 15 عامًا، قرية 13 الفرافرة، يوسف أبوالفتوح يوسف 40 عامًا ومقيم  قرية 13 الفرافرة”.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تصادم عمان المركزى سيارات الإسعاف حادث تصادم ربع نقل حادث مرورى سيارة نقل ثقيل

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