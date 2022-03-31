3 مناصب بالتزكية.. تفاصيل التشكيل الجديد لهيئة مكتب نقابة المهندسين

عقد المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، اليوم الخميس، جلسته الإجرائية لانتخاب هيئة مكتب النقابة العامة.

وفي بداية الجلسة، هنأ “النبراوي” أعضاء مجلس النقابة بمناسبة نجاحهم في المعركة الانتخابية وتصعيدهم لتولي مسئولية المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في المهام الموكله لهم.

وأضاف: “الجميع لديه أمل وطموح لتلبية احتياجات النقابة والوطن، مؤكدًا ثقته أن الجميع سيعمل كفريق واحد لتتحرك النقابة إلى الأمام، مشددًا أن المجلس الحالى سيستكمل ما تم من قبل”.

وانعقدت الجلسة بحضور 52 مهندسًا ممن لهم حق التصويت، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من:

المهندس حسام الدين مصطفي ابراهيم رزق وكيلا للنقابة - بالتزكية

المهندس ايهاب أحمد محمود خضر وكيلا للنقابة - بالتزكية

المهندس يسري عبدالله سالم أمينا عاما للنقابة - بأغلبية الأصوات

المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق النقابة - بالتزكية

مهندس أحمد محمد صبري أمين عام مساعد - بأغلبية الأصوات

مهندس المعتز بالله محمد السيد بركات أمين صندوق مساعد - بأغلبية الأصوات

يأتي أول اجتماع لمجلس النقابة، بعد الانتخابات، وكذلك اكتمال تشكيل هيئة مكاتب شعب النقابة السبعة وتمثيلها بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين، لتشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى للنقابة، حتى تشكيلات النقابة المختلفة.

وفي وقت سابق، وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، كلمة لمهندسي مصر جاء فيها: “إعمالا لمبدأ الشفافية الكاملة والالتزام بعرض كافة القرارات المهمة والإيجابيات والسلبيات على الزملاء المهندسين الذي تعهدت مسبقا به أمامكم، وإطلاع مهندسي مصر على كل المستجدات والقرارات والاسترشاد بآرائهم ومقترحاتهم”.

وأضاف: “خلال الفترة الماضية، تلمسنا بعض الأمور في النقابة التي يجب إيضاحها للزملاء المهندسين، وأود أن أضع بين أيديكم عددا من المستجدات المشكلات والقضايا المهمة التي سأتحرك للعمل على حلها فورا ومنها مشكلة تخص مشروع (18 فدانا للإسكان) في مدينة 6 أكتوبر، إذ وقُعت غرامة على نقابة المهندسين تبلغ 48 مليون جنيه، وأنه يسعى للتفاوض مع وزارة الإسكان لتخفيضها، وكذلك مشكلة أخرى، تواجه الأرض الخاصة بمستشفى المهندسين، بوجود قرار يخص نهاية المهلة الخاصة بها في شهر مايو المقبل، أي بعد شهر رمضان المبارك”.

وتابع: “بدأت في إجراءات فورية للحفاظ على الأرض مع زملاء أعزاء في وزارة الإسكان، والتحرك لطلب مد هذه المهلة إلى مدة أخرى كافية، كي يمكننا استكمال تحديد المشروع الذي سيقام على هذه الأرض بموافقة كاملة من زملائنا المهندسين، وعبر جمعية عمومية غير عادية شفافة ونزيهة”.

وأكمل: “تواجهنا مشكلة في وجود ضرائب قيمة مضافة مستحقة على نقابة المهندسين منذ فترة، تبلغ قيمتها قرابة 44 مليون جنيه واجبة السداد، وسأعمل بعزم وجدية لوقف هذا الإجراء، واستكمال الإجراءات القضائية لوقف هذا القرار”.

وشدد: “لاشك أننا بثقة زملائنا المهندسين لدينا إحساس بالمسئولية تجاه الفترة المقبلة، وبعون الله سأعمل وسيعمل كل الزملاء المنتخبين، وستعمل النقابة بكل شُعبها ولجانها بقوة لصالح أهدافنا التي حددناها معا خلال فترة الانتخابات”.