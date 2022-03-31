محافظة سوهاج: زراعة 212 ألف فدان قمح ومتوقع توريد 359 ألف طن

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا تحضيريا لمناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح للعام 2022م، بحضور المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، والمهندس خميس محمد علي القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة.



ووجه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بتوفير كافة سبل الدعم والتيسير على المزارعين خلال عمليات توريد القمح بالصوامع والشون، موجها بتكثيف عدد اللجان المسئولة عن الاستلام لمنع التكدس، وإنهاء الإجراءات في سهولة ويسر، وكذا تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، تضم جميع الجهات المعنية بتوريد الاقماح من الزراعة، والتموين، وديوان عام المحافظة، ومديرية الأمن؛ لمتابعة عمليات التوريد أولا بأول، وإعداد تقرير يومي للعرض على السيد المحافظ؛ وتلقي أية بلاغات عن أي معوقات أو مشكلات تواجه عملية التوريد أو أي تداول للقمح خارج الإطار القانوني.



وأوضح مدير عام الزراعة بسوهاج أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بنطاق المحافظة بلغت 211 ألفا و862 فدانا موزعة علي مراكز المحافظة المختلفة، ومن المتوقع توريد 359 ألف طن أقماح خلال الموسم الحالي، لافتا إلى قيام المديرية بعقد العديد من ندوات التوعية للمزارعين بأهمية توريد الأقماح.

ومن جهته، قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال الأقماح لهذا الموسم، مشيرا إلى جاهزية 18 موقعا تخزينيا ما بين "صوامع، وشون"، تسع لـ 142 ألف طن قمح، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين في توريد كمياتهم، والاستفادة من المزايا المقدمة والحوافز للموردين ومنها " صرف السماد المدعم، وسلف زراعية تصل إلى 3 أشهر دون فائدة".

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على الطرق، ومصادرة أي كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح، وذلك بالتعاون بين مديرية التموين ومباحث التموين ، ومديرية أمن سوهاج" .