تتجه مؤشرات البحث من المواطنين على جوجل لمعرفة مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية فى شهر رمضان 2022 في جميع المحافظات؛ لمعرفة مواعيد الفتح والإغلاق لعمليات التسوق والحصول على احتياجاتهم خلال الشهر الكريم، وكذلك المطاعم والمال والمولات التجارية.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية رمضان 2022

واتخذت الحكومة في وقتنا عددا من الإجراءات خلال شهر رمضان الماضي لمواجهة فيروس كورونا وكذلك خلال شهر رمضان 2022 والجميع يريد أن يعرف مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية فى رمضان 2022، وكذلك الكافيهات والمطاعم، والذي من المقرر أن يبدأ بعد غدا السبت طبقا للحسابات الفلكية.

وكشفت التقارير أن أجهزة الحكم المحلي هي من تقوم بتنفيذ مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي والورش والكافيهات، واعتماد مواعيد الفتح والغلق سواء كان صيفا أو شتاء دائما مع تقسيم المواعيد وزيادة التوقيت في فصل الصيف.

وكانت الحكومة قد حددت مواعيد المخابز البلدية لتوفير الخبز لإفطار المواطنين ومتابعة عمليات التطبيق من جانب الجهات القادمة على متابعة التطبيق خلال شهر رمضان الكريم، واستمرار عمل المخابز لأكثر من 12 ساعة خلال الشهر الكريم.

وكشف التقارير أن اعتبارا من الساعة السابعة صباحا ستفتتح المولات والمجال أبوابها حتى الساعة الحادية عشرة مساء عدا أيام الإجازات والأعياد الرسمية مع استمرار عمل المخابز والسوبر ماركت ومحلات البقالة لتدبير المواطنين احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

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وقالت التقارير إنه سيتم مراعاة الأنشطة لبعض المحلات من السلع الغذائية والفاكهة والخضر ومحلات بيع الدواجن والصيدليات حسب إجراءات أجهزة الحكم المحلي التي تقوم بالمتابعة والتطبيق.

وتواصل وزارة التنمية المحلية وأجهزة الحكم المحلي متابعة مواعيد فتح وإغلاق المحلات التجارية في المحافظات مع مراعاة التوقيتات لجميع المحال والصيدليات والمخابز البلدية والسياحة المختلفة خلال شهر رمضان 2022.