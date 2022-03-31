الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول تعليق من «القاهرة» على حادث انقلاب حافلة طلاب مدرسة بالنزهة

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

أعلن اللواء إبراهيم عوض، مدير وحدتي إدارة الأزمات والمتابعة المركزية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، عن إصابة سائق أتوبيس مدرسة انقلب على محور جوزيف تيتو بالنزهة.

وأوضح «عوض»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الطلاب الذين كانوا داخل الحافلة حالتهم مستقرة ولم يصابوا بأي أذى في الحادث.

وأشار المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة إلى أنه تم رفع الحطام من موقع الحادث وتسيير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو في النزهة بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبيَّن اصطدام أتوبيس مدرسة بعمود إنارة، ونتج عنه وقوع إصابات وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين.

ورفعت أوناش المرور حطام حادث انقلاب أتوبيس مدارس بمحور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، وتم سحب جميع الكثافات المرورية التي ظهرت أعلى الطريق للقادم من طريق السويس ومتجه إلى شرق القاهرة والنزهة، وسط تمركز الخدمات المرورية للعمل على تنظيم حركة المركبات بصفة دورية.

وانتهت الأجهزة الأمنية في القاهرة من رفع حطام حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس المدارس الذي وقع صباح اليوم الخميس على محور جوزيف تيتو.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن سبب حادث أتوبيس محور جوزيف تيتو اختلال عجلة القيادة في يد سائق الأتوبيس.

كما تبين من المعاينة الأولية والتحريات إصابة سائق الأتوبيس بسحجات وكدمات، وكذا إصابة مشرفة الأتوبيس.

حادث انقلاب حافلة الطلاب بالنزهة جوزيف تيتو محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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