محافظ الدقهلية: استكمال أعمال الغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف بقرى شربين

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور ممثلي الهيئة الهندسية وممثلي قطاعات وشركات المرافق شملت شركات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

حيث تابع "مختار" الأعمال الجارية للانتهاء من استكمالات مشروعات المرافق بجميع القرى المنفذ بها مبادرة “حياة كريمة” بمركز شربين.

كما تناول جدول أعمال الاجتماع، الذي نظمته المهندسة ريهام عبد الشافي مدير عام المكتب الفني منسق مشروع حياة كريمة بديوان عام المحافظة متابعة الأعمال في كل قرية على حدة، للوقوف على نسب التنفيذ لجميع مشروعات المرافق بقري المبادرة.

وقد وجه "مختار" لضرورة التنسيق الكامل من قبل قطاعات المرافق مع الهيئة الهندسية لسرعة الانتهاء من استكمالات أعمال الغاز والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بجميع قرى المبادرة للانتهاء تماما من كافة المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة.

وقد أكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في تذليل كافة العقبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات بهدف أن تحقق أهداف الدولة المصرية وبناء الجمهورية الجديدة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مبادرة "لحد الباب" لتوزيع 500 ألف كرتونة رمضانية لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية وبمشاركة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممثلي ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة.

ووجه "المحافظ" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأن يشمل التوزيع جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأن يتم وصول هذه المساعدات للفئات المستحقة والمستهدفة.

وأكد "مختار" أنه سيتم إيصال كرتونة رمضان إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين، وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.