أمين البحوث الإسلامية يشارك في يوم المخطوط العربي 2022

شارك الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، في الاحتفالية الرسمية ليوم المخطوط العربي لعام 2022م، التي يعقدها معهد المخطوطات العربية بالتعاون مع مركز تحقيق التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت عنوان: «إرثنا المخطوط في زمن العولمة».

ويسعى هذا الاحتفال إلى جعل هذه المناسبة الثقافية المحتفى بها في كل ربوع الوطن العربي، تفتح درب التشغيل الحضاري لإرثنا المخطوط، من خلال الاستثمار الأمثل للتقنيات والبرامج والحوامل المعلوماتية التي تتيحها لغة عصر العولمة.

كما يسعى- بالموازاة مع ما سبق- إلى الكشف عن مضامين هذا الإرث العظيم المستودع أمانة تطوقنا أمام الأجيال المتعاقبة، من لدن عظماء التأليف العربي الذين ينتظرون نفض الغبار عن إشراقاتهم الفكرية، وإماطة اللثام عن إسهاماتهم العالية في مسيرة الحضارة الإنسانية.

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الساحة الخارجية لجامع عمرو بن العاص، اليوم الخميس، ضمن مشروع ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص، في إطار التعاون المستمر والتنسيق بين وزارات الأوقاف والآثار والإسكان وجهاز التنمية الحضارية في ترميم وصيانة المساجد الأثرية.

وأكد وزير الأوقاف أن عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر أمر عظيم، حيث تجاوزنا عملية تطوير المسجد إلى تطوير محيطه ومنطقته، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة الجو الروحي والإيماني المناسب للمصلين خلال شهر رمضان المبارك، خلال تفقده الأعمال واطمئنانه على إقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان، وما يتم من تطوير للمسجد وساحاته ومحيطه وذلك خلال تفقده الأعمال واطمئنانه على إقامة الشعائر بالمسجد خلال شهر رمضان، وما يتم من تطوير للمسجد وساحاته ومحيطه.