عضو «إفريقية النواب»: القاهرة والخرطوم تكملان بعضهما

وصف النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، العلاقات بين مصر والسودان بأنها علاقات أزلية ومتشعبة في كل الاتجاهات والمجالات، قائلًا: "ويزكي هذه العلاقات ويدعمها أن البلدين يجري فيهما شريان واحد يمد كلا منهما بالحياة متمثلاً في نهر النيل، كما أن هناك صلة نسب ومصاهرة ودم بين البلدين والسواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورها إلى السودان".

وأضاف الوليلي، في تصريحات له: تحرص القيادة السياسية المصرية على إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير علاقاتنا الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع شقيقه رئيس مجلس السيادة السوداني، يجسد حجم رغبة البلدين في أهمية تعزيز التعاون الثنائي.

وتابع عضو لجنة الشئون الإفريقية، تحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية في محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى، وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.

وأوضح الوليلي: يمثل السودان العمق الاستراتيجى الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءًا من الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن كلا البلدين يحتاج للآخر في مواجهة التحديات المشتركة، والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.