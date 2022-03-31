الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء إيطاليا يدافع عن سياسة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا

ماريو دراجي
ماريو دراجي

دافع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن سياسة دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في جارتها أوكرانيا.

وقال دراجي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن "العقوبات تعمل"، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف دراجي، الذي تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء، أن "السلام يمكن أن يتحقق إذا دافعت أوكرانيا عن نفسها وإلا فلن يتحقق السلام".

وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن مواقف كييف وموسكو "اقتربت قليلًا" خلال المفاوضات، لكنه شدد على أنه "لا يزال هناك الكثير من الشكوك".

كان دراجي قد دعا خلال الاتصال الهاتفي أمس مع بوتين إلى وقف إطلاق النار، واقترح أن يلتقي بوتين بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

لكن دراجي أشار إلى أن الرئيس الروسي ليس مستعدًا للتنازل أيضًا في الوقت الحالي.

روما روسيا أوكرانيا الوزراء الإيطالى إيطاليا

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