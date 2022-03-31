شنجهاي تعترف بعدم استعدادها لموجة كورونا الأخيرة

اعترفت حكومة مدينة شنجهاي الصينية، اليوم الخميس، بأنها لم تكن مستعدة للموجة الأخيرة من إصابات كورونا وفشلت في تلبية جميع احتياجات المناطق الخاضعة لقيود صارمة في الوقت الذي تسجل فيه البلاد زيادة أخرى في الحالات في اليوم الرابع من الإغلاق الجزئي.

وقال الأمين العام لحكومة بلدية شنجهاي «ما تشونلي»، في مؤتمر صحفي - وفق ما نقلته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية - إن الحكومة تعاملت مع موجة العدوى بشكلٍ سيئ وتقبلت جميع الانتقادات من السكان.

وأضاف: «أن وعينا بسلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى والخبيثة ليست كافية، واستعدادنا للزيادة الكبير للعدوى لم يكن شاملًا».