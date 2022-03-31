محافظ بورسعيد يفتتح محطة رفع «صرف صحي الزهور» (صور)

محافظ بورسعيد يفتتح محطة رفع صرف صحي الزهور

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة اليوم، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وفوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد خطة موسعة لإنشاء وتطوير مزيد من محطات رفع الصرف الصحي على مستوى المحافظة، وذلك لاستيعاب المشروعات الجديدة، ولحل مشكلات الصرف الصحي والتي استمرت لفترات طويلة، لافتا إلى أن محطة رفع صرف صحي الزهور تعمل على خدمة مناطق شباب المدينة وأرض النوادي بحي الزهور، وتقضي على مشكلات الصرف الصحي في هذه المناطق، تماشيا مع التطوير الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات.

يذكر أن محطة رفع صرف صحي الزهور تعمل بطاقة إنتاجية ١٠ ٱلاف م٢/اليوم، وتخدم عدد ٦٠ ألف نسمة من سكان مناطق شباب المدينة، وبتكلفة ٤٥ مليون جنيه، وتتكون من مبنى المحولات، وخزان وقود، ومظلة مولد، والمخزن، وعنبر التشغيل ومبنى الحارس، كما تم تنفيذ شبكة إنحدار بطول ٨ كم، وخط طرد قطر ٤٠٠ مم وبطول ٢٥٠م. ط.

وفي شأن آخر استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدا من بنك الاستثمار القومي، بديوان عام محافظة بورسعيد، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والبنك بما يدعم خطة التطور والتنمية ببورسعيد في مختلف المجالات.

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية في عدد من القطاعات، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تتمتع بمقومات ومميزات فريدة تؤهلها لجذب مختلف الاستثمارات، فضلا عن مميزات الموقع الاستراتيجي والجغرافي لمدينة بورسعيد، وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة تعمل على تيسير كافة الإجراءات لإقامة مشروعات استثمارية تهدف لخلق فرص عمل جديدة ، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.

ومن جانبهم، رحب وفد بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع محافظة بورسعيد، كما أشادو بالتنمية والطفرة التي جرت على أرض بورسعيد خلال فترة وجيزة.

يذكر أن بنك الاستثمار القومي هو أحد البنوك الحكومية، ويعمل على تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية، الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.