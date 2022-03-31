«الوضع مختلف في المناطق الشعبية».. هكذا يستقبل المصريون شهر رمضان (صور)

"زينة وفوانيس وبهجة وأنوار"، شهر رمضان يستقبله المسلمين بطقوس معينة مكررة مع قدومه كل عام، ولكن للمصريين وخاصة في المناطق الشعبية والحواري عادات فرحة تجمع كل كبير وصغير، تلك التي تبدأ من تخطيط شباب لشكل زينة للعام الجديد، وجمع ثمنها من الجيران.

"يوم تعليق الزينة، هو يوم مميز، حيث يشهد الجميع على تعليق الزينة والأنوار التي أخذت منهم أيام في تنفيذها وتجهيزها، فيقف الأهالى بالشرفات لرؤية أبنائهم وهم يعلقون الزينة، حيث أنه يشارك كل كبير وصغير في الأمر، بحسب لمياء محمد.

وقالت "لمياء"، إن الشارع الذي تسكن فيه بمنطقة حلمية الزيتون يتميز بزينة رمضان والأنوار الكثيرة، فيهتمون بتعليق الزينة وحبل من الأنوار التي لا تعد ولا تحصى، وكذلك الفانوس الكبير الذي يوضع في منتصف الشارع، وتتم تكلفة كل هذه الزينة من خلال جمع الأموال من السكان.

ولفتت إلى أن الجيران من المسيحيين يهتمون بشكل الشارع أثناء شهر رمضان أكثر من المسلمين، كون شارعهم ينقسم لناحية للمسلمين وناحية للمسلمين، متابعة:"الشارع بتاعنا معروف بالوحدة الوطنية وبنحتفل سوا بكل المناسبات".

"بنحضر لزينة رمضان من قبله بشهر"، هذا ما قاله محمود محمد، مشيرًا إلى أنهم يستعدون لتزيين شهر رمضان قبله بمدة كافية، حيث إنهم يضعون أنوار بطول الشارع، حيث يتحول شارعهم لبهجة وأنوار كثيرة ومختلفة يسعد كل كبير وصغير بها، ويقوم الجميع بإلتقاط صور بالشارع في ذلك اليوم.

ونوه محمد عامر الذي يقطن بأحد المناطق بمحافظة الجيزة، بأنه هو أقرانه من الشارع الذي يعيشون به ينفذون زينة رمضان بأيديهم، حيث أنهم يشترون البلاستيك اللامع ويقوموا بتقطيعه بشكل معين، ثم يوضع بالخيوط بترتيب معين، حيث أنهم يشعرون ببهجة رمضان وروحانياته من خلال هذه الأمور البسيطة.