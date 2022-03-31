الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

13 مايو.. ورشة «من المنطوق إلى الصوت الغنائي» بمركز دوار الثقافي

الصوت المنطوق
الصوت المنطوق

ينظم مركز دوار الثقافي، ورشة "من الصوت المنطوق إلى الصوت الغنائي"، الجمعة، 13 مايو، وتستمر الورشة حتى 16 من نفس الشهر، بمقر المركز 16 شارع عدلي بوسط البلد بالقاهرة.

تتألف ورشة العمل من مقترحات جماعية وفردية تتناول التنفس وطريقة النطق ووضعية الوقوف والجلوس والطاقة الإبداعية، والحضور والاستماع والتمديد الصوتي والحرية، ما يسمح لكل شخص باكتشاف صوته وأصوات الآخرين ومشاركتها.

تتناول الورشة تجربة ماريان لو ترون مع مسرح وشركة روي هارت ففي عام 1978، اكتشفت ماريان لو ترون عمل وحياة شركة مسرح روي هارت في سيفين بفرنسا وأصبحت عضوًا في المجموعة. قدمت في العديد من الإنتاجات، بما في ذلك الإصدار الأول من باجلياتشي (1981)، كاسبار (1984) وموبي ديك (1988). وهي عضو مؤسس في مركز الفنان الدولي روي هارت. تتعاون ماريان في مجموعة متنوعة من المجالات المهنية والفنية (شركات الفنون ، والمؤسسات، ودعم الإنتاج الإبداعي ، وما إلى ذلك). 

تقول ماريان لو ترون عن تجربتها قابلت مسرح روي هارت لأول مرة عام 1979، “أصبح الصوت رفيق حياتي ، مقياس عملي الشخصي والفني وإلهامي. بمرور الوقت والاجتماعات (بالرقص والحركة والغناء التقليدي والتهريج والرسم والكتابة والعلاج بالفاشات) ، قمت ببناء طريقتي الخاصة في استخدام الصوت في الأمور الشخصية والفنية”.

في عام 2015 ، بدأت عامًا من التدريب على الحركة الأصيلة مع Mandoline Whittlesey. على الجانب الإبداعي ، هي حاليًا عضوة في فريق "Generation" ، وتؤدي أيضًا مع راقصة وموسيقي في مقطوعة تستند إلى حكاية Inuit التقليدية "Skeleton Woman". وهي تغني في الفرقة الصوتية "Tutti Quanti" وهي واحدة من مؤلفي "Bal Détourné". تتحدث ماريان لو ترون الفرنسية والإنجليزية.

 

 

مركز دوار الثقافي ورشة الصوت المنطوق الغنائي عدلي القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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