49 حفلًا رمضانيًا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، البرنامج الفني والثقافي لدار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم، والذي يُقام على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور، ويأتي في إطار فعاليات الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو".

صرح بذلك الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج ينفذ تحت إشراف الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه، ويضم 49 حفلًا تبدأ في التاسعة والنصف مساءً، ويتضمن أمسيات موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالي لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا إلى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفني للأوبرا.

وأوضح صابر، أن برنامج الليالي الرمضانية يضم 5 حفلات على مسرح النافورة للنجوم: مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم، على الحجار، السوري طارق العربي، طرقان وأبناؤه، التونسية غالية بنعلي، السورية لينا شاماميان.

وعلى المسرح المكشوف، تُقام 8 حفلات لكل من فريق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، الأردنية مكادي نحاس، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، الشيخ ياسين التهامي، درامر تيم، المرنم ماركو ممدوح.

ويحتضن المسرح الصغير 6 سهرات إسلامية تبدأ في التاسعة مساءً، وتضم ملامح من التراث الموسيقي والغنائي مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميز دول المغرب، تونس، الجزائر، اليمن، اندونيسيا وفلسطين الى جانب أمسية لصالون الأوبرا الثقافي.

كما يحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية 4 حفلات لكل من فرقة ونس ، فرقة التسبيح القبطي بقيادة المايسترو ضياء صبري ، التونسية مليحة ، فرقة روائع النغم بقيادة المطربة ريم كمال .

ويشهد مسرحي الأوبرا بالإسكندرية 3 حفلات لكل من: التونسية غالية بنعلي، الأردنية: مكادي نحاس، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، كما يحتضن مسرح أوبرا دمنهور حفلين لكل من محمود التهامي، فرقة نور النبي للإنشاد الديني بالإضافة إلى أمسيتين ضمن فعاليات الصالون الثقافي.

ويتواصل برنامج الموسم الفني للأوبرا على مختلف المسارح بحفلين لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، أوركسترا القاهرة السيمفوني، مركز تنمية المواهب، حفلين للفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلين لفرقة الإنشاد الديني، فرقة الموسيقى العربية للتراث، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ثلاث حفلات لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء، كلثوميات، وهابيات نادي السينما، نادي فنون الأوبرا، حفلين من أعمال بليغ حمدي ومحمد الموجي.

ووجه الدكتور مجدي صابر، رئيس الأوبرا، التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول الشهر المبارك.