الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا تستضيف مؤتمرا لدعم اللاجئين الأوكران الشهر القادم

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الدعوة لعقد مؤتمر "قف من أجل أوكرانيا" بالعاصمة البولندية "وارسو" في التاسع من أبريل المقبل، من أجل جمع تعهدات مالية لصالح اللاجئين الأوكرانيين.
وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الخميس، أن رئيس بولندا أندريه دودا سيُشارك في المؤتمر إلى جانب فون دير لاين، بينما سيشارك رئيس الوزراء الكندي عن بُعد.
وسيضم الحدث حملة أوسع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف جمع التبرعات وحشد أنواع أخرى من الدعم لتلبية احتياجات النازحين داخليا في أوكرانيا واللاجئين خارج البلاد، حسبما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن هناك 6.5 مليون نازح داخليا بالإضافة إلى ذلك، يستضيف الاتحاد الأوروبي أكثر من 3.8 مليون لاجئ.
وتستضيف بولندا وحدها أكثر من 2.5 مليون لاجئ وتلعب دورًا مهمًا كمركز إنساني، حيث ترسل دعمًا لأوكرانيا من جميع أنحاء أوروبا.
وأخيراً، أبرز البيان أن مؤتمر "الوقوف من أجل أوكرانيا" يسعى إلى حشد الحكومات والمؤسسات والفنانين والشركات والأفراد لجمع التمويل وأنواع أخرى من الدعم لتلبية احتياجات النازحين داخليًا في أوكرانيا واللاجئين، فيما سيضم الحدث فنانون من جميع أنحاء العالم، من بينهم سيلين ديون ومادونا.

بروكسل اللاجئين الأوكرانيين المفوضية الاوروبية بولندا بلجيكا

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