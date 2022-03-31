مع افتتاح المتحف الكبير.. «ديلي ميل»: مصر من أفضل 6 وجهات سياحية عالميا

نصحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بزيارة مصر، ورشحتها ضمن قائمة أعدتها بأفضل 6 وجهات سياحية لقضاء عطلات فصلي الربيع والصيف في 2022، حيث جاءت فى المركز الثانى فى القائمة بعد ولاية فلوريدا الأمريكية.

- مقومات سياحية وأثرية متنوعة

ولفتت الصحيفة إلى أن مصر تعد من أكثر الوجهات السياحية الأكثر شعبية ورواجاً لدى الراغبين في قضاء العطلات الصيفية، بكل ما لديها من مقومات سياحية وأثرية متنوعة مختلفة، بما في ذلك "مناظرها الطبيعية الخلابة وشواطئها المشمسة التي تقدم مغامرات جديدة أشبه بأحلام اليقظة، فضلا عن تاريخها المذهل"، مضيفة "بعد عامين من قيود فيروس كورونا، عادت العطلات الدولية الصيفية إلى الواجهة مرة أخرى".

وذكرت الصحيفة أن مصر تشهد بعض الأحداث التي ستجعل عام 2022 عامًا ناجحاً على مستوى صناعة السياحة، ويشمل ذلك الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، أحد أعظم الاكتشافات الأثرية في العالم على مر العصور، علاوة على افتتاح المتحف المصري الكبير الجديد بشكل كامل في وقت لاحق من العام.

- القاهرة عاصمة نابضة بالحياة

ودعت الصحيفة في تقريرها إلى زيارة مدينة القاهرة واصفة إياها بأنها "عاصمة نابضة بالحياة ، وموطن الأهرامات العظيمة"، كما رشحت الصحيفة مدينة الأقصر ضمن قائمة المعالم التي يجب زيارتها في مصر، وقالت عنها أنها أكبر متحف مفتوح في الهواء الطلق، وتعد موطنا لكنوز القطع الأثرية وموقع لمدينة طيبة القديمة.

- مرسى علم جنة الغواصين في البحر الأحمر

كما دعت إلى زيارة مرسى علم، التى وصفتها بأنها جنة الغواصين فى شواطئ البحر الأحمر، كما نصحت بزيارة الغردقة ، واعتبرتها مكان لقضاء العطلات على طراز المنتجعات بالقرب من جزيرة الجفتون.

وتابع "الغالبية العظمى منا مستعدون أكثر من أي وقت مضى لقضاء عطلة مثالية في فصلي الربيع والصيف لإشباع إحساسك المتزايد برغبة التجوال، ويعد عام 2022 ضوء مشرقا في نهاية النفق، ومع نهاية هذا الضوء تأتي عودة السفر".

وشملت القائمة التي أعدتها"ديلي ميل" أيضا كل لاية فلوريدا الأمريكية، جامايكا، الدولة الواقعة على جزيرة الكاريبي كونها مكانا رائعا للاسترخاء، وجزيرة كريت باليونان، وجزيرة مايوركا بإسبانيا، ومدينة برمنجهام بإنجلترا.