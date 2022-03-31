محاكمات اليوم| الحكم على أيمن منصور ندا واستكمال «رشوة الصحة»

تشهد محاكم الجمهورية اليوم الخميس عددًا من المحاكمات المهمة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري أبرزها الحكم على أيمن منصور ندا رشوة وزارة الصحة.

اليوم الحكم على أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، اليوم الخميس، الحكم على أيمن منصور ندا بتهمة سب وقذف إعلاميين.

حملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، «بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة «أيمن منصور أحمد ندا» - 49 سنة - مقیم حدائق الأهرام – الجيزة يعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة لأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر في علانية وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة مختلق للأحداث مضيق مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات».

محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الصحة"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وكشفت أوراق القضية عن أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.

وجاء من بين المخالفات إعداد تقرير مزور يثبت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بذلك المستشفى، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير، فى القضية المعروفة بـ"رشوة وزارة الصحة" التي حملت رقم 14320 السنة 2021 جنايات قسم التجمع الخامس المقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 334 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.

الحكم على فنى هندسى لاتهامه بتصنيع المفرقعات

تصدر محكمة الجنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، الحكم على فنى هندسى لاتهامه بتصنيع المفرقعات في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهم لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه

يصد الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

محاكمة المتهم بقتل شاب بطريق أوتوستراد المعادي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم، محاكمة المتهم بقتل شاب بطريق أوتوستراد المعادي، بعد إيهامه بإلحاقه ضمن الضباط المتخصصين، والاستيلاء منه على مبلغ قدره 150 ألف جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق