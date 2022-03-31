الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وفاة الشاعر السوداني الكبير السر قدور

الشاعر السوداني الكبير
الشاعر السوداني الكبير السر قدور

غيب الموت الشاعر والموسيقار والكاتب السوداني الكبير السر أحمد قدور، عن عمر يناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.

والسر قدور واحد من القامات البارزة على الساحة الفنية بالسودان، وله مساهمات خالدة في الفنون السودانية، خاصة مع بداية ظهور التلفزيون في مطلع ستينات القرن الماضي.

وألف الفنان الراحل العديد من روائع القصائد الغنائية في السودان، وظل على مدى سنوات يقدم برنامجه الشهير "أغاني وأغاني"، على شاشة قناة "النيل الأزرق"، في شهر رمضان من كل عام.

ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس السر قدور.

وذكر مجلس السيادة، في بيان اليوم الخميس، أن قدور رائد من رواد الأدب والفن وشاعر فذ أثرى الساحة الفنية السودانية بجميل الألحان والأغنيات الخالدة.

وأشار إلى أنه كان أيضا من رواد المسرح الوطني، حيث قدم العديد من المسرحيات التي استمدها من مكنون الثقافة السودانية واستلهمها من مخزونه الثقافي وإرثه الفني التليد.

ونعى عدد كبير من الفنانين والكُتاب السودانيين، الشاعر الراحل السر قدور.

الخرطوم السودان الشاعر السوداني الكبير السر قدور السر قدور

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