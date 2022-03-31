الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى: لا أصدّق التعهدات الروسية بشأن تقليص عملياتها العسكرية

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

 أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يصدّق التعهدات الروسية هذه بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد، بعد إعلان روسيا تجميد عملياتها بمحيط كييف والتركيز على إقليم دونباس (شرقا).

 

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "نحن لا نصدّق أحداً، ولا حتى عبارة جميلة واحدة"، لافتا إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

 

كما اعتبر أن أي انسحاب تنفّذه القوات الروسية من أي منطقة في أوكرانيا هو "نتيجة عمل المدافعين عنا".

 

وشدّد على أن "بلاده التي أصبحت اليوم مركز النضال العالمي من أجل الحرية، يحق لها أن تطلب من المجتمع الدولي تزويدها بأسلحة، بما في ذلك دبابات وطائرات ومدافع"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

 

أتى هذا الموقف بعد أن تعهّدت موسكو أمس "بالحدّ بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشيرنيهيف" شمال البلاد، والتركيز على إقليم دونباس حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوغانسك

 

فيما شكك البنتاجون بصحّة هذا الإعلان الروسي، مؤكّداً أن القصف لا يزال مستمراً، وأن القوات الروسية ليست بصدد تنفيذ انسحاب بل إعادة تموضع.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، دخلت يومها الـ 36 دون أن تحقق نتائج ميدانية كبيرة، إذ لم تتمكن حتى الآن من السيطرة بشكل كامل على مدن كبرى في البلاد، باستثناء شرق البلاد.

فيما تراجعت قليلاً الآليات والقوات الروسية التي كانت تطوق العاصمة كييف منذ أسابيع، فيما وصف بإعادة تموضع، وذلك بعد تقارير ومعلومات أكدت أن مشاكل لوجستية عدة لاسيما في ما يتعلق بالإمدادات واجهت الروس

فيما تراجعت قليلاً الآليات والقوات الروسية التي كانت تطوق العاصمة كييف منذ أسابيع، فيما وصف بإعادة تموضع، وذلك بعد تقارير ومعلومات أكدت أن مشاكل لوجستية عدة لاسيما في ما يتعلق بالإمدادات واجهت الروس

 

أوكرانيا روسيا روسي البنتاجون العسكري

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وائل لطفي

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