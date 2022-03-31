الليلة .. حفل توقيع ومناقشة رواية "بيت الرجاء" بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

يحل الكاتب الروائي الشاب يوحنا وليم، في السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، بضيافة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، وذلك لمناقشة وتوقيع روايته “بيت الرجاء”، والصادرة عن دار ميريت للنشر والتوزيع، وتقدم اللقاء وتديره الكاتبة هبة خميس.



والكاتب “يوحنا وليم، صيدلي، صدرت له رواية بعنوان ”بعد الحرب"، عام 2017، ورواية “بيت الرجاء” هي روايته الثانية، كما شارك في حلقة أمكنة 6 "إيكنجي مريوط سيرة ضاحية" مع الكاتب علاء خالد، ويصدر له نص في الكتاب المشترك الصادر عن الحلقة خلال أيام.



أما الكاتبة “هبة خميس”، كاتبة من مواليد الإسكندرية، صدرت لها مجموعتان قصصيتان: المجموعة الأولي بعنوان “ نافذة تطل على ميدان” وصدرت في العام 2011، والمجموعة الثانية صدرت في العام 2017 تحت عنوان “زار”، ورواية “مساكن الأمريكان” 2021.



ومما جاء في رواية "بيت الرجاء"، للكاتب يوحنا وليم نقرأ: "لمحت في نهاية الشارع شبح فتاة ترتدي بيجامة لونها أخضر مثل التي كانت ترتديها سناءيوم هروبها، فجرت سيلفيا إلى باب المنزل بملابس النوم، لتلحق بسناء دون الالتفات لاعتراضات أمها وأبيها الذي حاول الإمساك بها قبل إندفاعها خارج الشقة.

اكتشفت عند وصولها نهاية الشارع أن ما تعدو وراءه سراب، فوقفت مذهولة أمام أعداد المتظاهرين في شارع أبوقير متوجهين إلى سيدي جابر."

ــ الروائي أسامة عبد الرؤوف الشاذلي بضيافة صالون غادة صلاح الدين

في سياق متصل، يحل الكاتب الروائي دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، في السادسة مساء اليوم أيضا، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون غادة صلاح الدين الثقافي، وذلك في لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع رواية "أوراق شمعون المصري"، والصادرة عن دار الرواق للنشر والتوزيع .

تقع رواية "أوراق شمعون المصري" للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي في 638 صفحة من القطع الكبير٬ وترصد أحداثها فترة تيه بني إسرائيل في سيناء أثناء خروجهم من مصر مع نبي الله موسى وما وقع بها من أحداث في سيناء في تلك الحقبة.

أما الأهم والجديد هو أن الرواية ترصد كذلك تاريخ العرب في نفس الحقبة الزمنية، وهي فترة غامضة إلى حد كبير واحتاج البحث فيها إلى سبع سنوات من العمل والجهد كي تكتمل هذه الرواية.

وتحتوي الرواية بجانب السرد التاريخي على أفكار فلسفية شديدة العمق٬ عن معنى التيه في الحياة وأسطورة الأرض المقدسة٬ وكذلك فكرة الإله والدين والشريعة في الديانة اليهودية من خلال قصة بطل الرواية الذي ولد من أب عبراني وأم مصرية وعرف باسم "شمعون المصري".

ومما جاء في رواية "زوراق شمعون المصري"، للكاتب دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي نقرأ: "منحتني الحياة فرصة كي أقترب و أعرف، فعلمت أن الأرض تتقدس حين تسود فيها عدالة السماء، فإذا عم فيها الظلم والجور فهي أرض ملعونة و لن يشفع لها بيت ولا حجر، وعلمت أن الإنسان هو أسمى ما على الأرض وأن الرب يَسُرُّه أن تُعمَّر القلوب بالإيمان علي أن تُعمَّر بيوته بقلوب خاوية، أدركت أن الوطن هو أرض تشعر فيها بالطمأنينة، وأن الأهل هم صحبة تشعر بينهم بالأمان!"

يشار إلى أن الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي٬ سبق ونشر عدة مقالات في الصحف في مجال الأدب والتاريخ٬ وصدر له كتاب بعنوان "رحلة إلى يأجوج ومأجوج" عام 2012، وتعتبر "أوراق شمعون المصري" هي روايته الأولى.