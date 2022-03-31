صحيفة كندية ترشح مصر ضمن أفضل 10 مغامرات للسفر خلال 2022

دعت صحيفة"ناشيونال بوست" الكندية الشهيرة، محبي السفر حول العالم لزيارة مصر، ورشحت الصحيفة، مصر من ضمن أفضل عشر مغامرات للسفر 2022,

وقالت الصحيفة: "مصر وجهة يلتقي فيها التاريخ القديم مع الواقع والحداثة، ويمكن زيارة الأهرامات الشهيرة في الجيزة، ومشاهدة المعابد الشهيرة، وركوب فلوكة تقليدية تطفو على طول نهر النيل، وتناول الطعام المحلي المصري الذي يتمتع بنكهة مميزة ومختلفة، وزيارة الرمال البيضاء في الغردقة على البحر الأحمر".

ودعت الصحيفة أيضا لزيارة ايسلندا، وتحديدًا الساحل الجنوبي لأيسلندا، حيث يمكن المشي لمسافات طويلة، فضلًا عن زيارة المواقع الأثرية الشهيرة في أيسلندا، وزيارة شواطيئها ذات الرمال السوداء.

كما دعت الصحيفة إلى زيارة كوستاريكا كويست، حيث المشي لمسافات طويلة على طول ممر إلى قاعدة شلال، أو الغطس في الينابيع الحرارية.

وفي سياق متصل، رشحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مصر من أهم وجهات العطلات لعام 2022 وتحديدًا لقضاء إجازات فصلي الربيع والصيف.

وقالت الصحيفة: إن قضاء الإجازة في مصر تقريبًا تبدأ تكلفتها من 550 جنيه استرليني، داعية إلى زيارة مدينة القاهرة ووصفتها بأنها عاصمة مصر النابضة بالحياة، وموطن الأهرامات العظيمة، كما سيثري القاهرة افتتاح المتحف المصري الكبيرالمتوقع افتتاحه نوفمبر القادم.

ودعت الصحيفة لزيارة مدينة الأقصر ووصفتها بأنها كنز من القطع الأثرية، لاسيما وأنها مدينة الأقصر كانت مدينة طيبة القديمة.

ودعت الصحيفة، أيضًا إلى زيارة مرسى علم والتي اعتبرتها جنة الغواصين على البحر الأحمر، كما وصفت الصحيفة مدينة الغردقة بأنها أفضل مكان لقضاء العطلات، لاسيما وأن مدينة الغردقة توفر العديد من المنتجعات خاصة بالقرب من جزيرة الجفتون.

وأضافت الصحيفة: أن مصر تجمع ما بين المناظر الطبيعية الخلابة والتاريخ المذهل.

ودعت الصحيفة محبي السفر حول العالم لزيارة مصر تحديدًا يعد هذا العام، حيث الاحتفال بالذكرة المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون.