فساتين الأوسكار.. استوحى إطلالتك الصيفية من أزياء تاتيانا سافوستينا

خطفت نجمات هوليوود الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل الأوسكار بدورته الـ٩٤ لعام ٢٠٢٢، بإطلالاتهن الساحرة التي مزجت بين الإثارة والرقي في آن، مما جذب أنظار العالم إليهن.

وجاءت أغلب فساتين النجمات بتوقيع عدد من أشهر مصممي الأزياء في العالم والوطن العربي، فكان على رأسهم مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب والمصمم زهير مراد، ومصممة الأزياء الروسية تاتيانا سافوستينا.

ويعرف عشاق الموضة، أن أهم جائزة في ليلة الأوسكار ليست التمثال الذهبي، بل لقب أفضل الأزياء، حيث استضافت السجادة الحمراء جوائز الأوسكار عام 2022 بعضًا من أعظم لحظات الأناقة في التاريخ، وحفل 2022 الذي عاد بكل مجده بعد جائحة كورونا التي تسببت في إلغائه العام الماضي.

كانت فينوس ويليامز وميلا كونيس ومولي سيمز من بين 14 ممثلة ارتدين فساتين لمصممين من الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94.

ارتدت ويليامز ثوباً أبيض قصيراً بتفاصيل فضية من تصميم إيلي صعب، وشوهدت سيمز في ثوب أحمر غامق من قبل المصمم نفسه، في غضون ذلك، ارتدت كونيس فستاناً مزيناً بالورود من الساتان من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد.

مجموعة فساتين صيف ٢٠٢٢ لمصممة الأزياء الروسية تاتيانا سافوستينا

وحازت فساتين مصممة الأزياء الروسية تاتيانا سافوستينا التي ظهر بها عدد من نجمات هوليوود على السجادة الحمراء على إعجاب الكثيرين، فهي واحدة من أشهر مصممات الأزياء في روسيا اللاتي حظين بمتابعة آلاف الفتيات ومئات المشاهير نظراً لتصميماتها التي دائماً ما تمزج بين البساطة والرقي.

تحرص تاتيانا سافوستينا في تصميماتها على أن تناسب أذواق المرأة العربية والعالمية في آن، إذ أنها تعتمد على اختيار الأقمشة السادة، من القطيفة، والشمواه والشيمون، مع وضع لمسات بسيطة وجميلة، باستخدام الخرز والزجاج الملون.

تصميمات تاتيانا سافوستينا تسرق الأضواء في حفل الأوسكار ٢٠٢٢

يأتي هذا بالإضافة إلى أنها لم تتقيد بالألوان العالمية، بل دائماً ما تختار ألواناً دافئة تناسب المرأة بشكل عام، مثل الأحمر والأخضر والأزرق والأسود، لكي تتناسب مع كل الأذواق، فبحسب رؤيتها، يعتبر تناسق الألوان عاملًا مهم فى ظهور الجسم بشكل غير ملفت، كما أنه يساهم فى معالجة مشاكل السمنة والنحافة من حيث الشكل الملفت للانتباه.